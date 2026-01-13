桌球／重返世界排名前10 ！林昀儒奪冠後升至第9 張本智和降1名

「小林同學」林昀儒昨天凌晨在WTT多哈冠軍賽奪冠，男單世界排名從第13狂升至第9，自2025年7月後再次重返世界前10。4強賽不敵林昀儒的張本智和則從第4下滑至第5。

林昀儒奪下生涯第2座冠軍賽男單冠軍，收下1000分積分，總分3050分回升第9。前3名依序是王楚欽、林詩棟、巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），瑞典一哥莫雷加（Truls Moregardh）超越張本智和來到第4，5到10名依序是張本智和、法國F.勒布朗（Felix Lebrun）、梁靖崑、松島輝空、林昀儒、A.勒布朗（Alexis Lebrun）。

台灣男單選手方面，高承睿仍是第45、馮翊新第49，郭冠宏第66、廖振珽第81名。

女單方面，前10名為孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、朱雨玲、王藝迪、張本美和、陳熠、伊藤美誠和早田希娜。

台灣女單選手部分，黃怡樺退出世界排名，鄭怡靜第21仍是最高，李昱諄第49、葉伊恬第55、第81簡彤娟、第91黃愉偼。

林昀儒世界排名升第9 續戰WTT杜哈球星挑戰賽

【中央社／13日電】

剛拿下WTT杜哈冠軍賽金盃的台灣男子桌球好手林昀儒，最新世界排名上升到第九9名，本週他將續留卡達，拚戰杜哈球星挑戰賽，除了男單賽事外，還將跟鄭怡靜搭配混雙出賽。

林昀儒上週拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽的男單金盃，進帳1000分的積分，本週最新出爐世界排名，林昀儒果然從原本的第13名竄升至第9名，如願擠進世界前10門檻。

教練王翊澤告訴中央社記者，「目前林昀儒專心備戰，希望可以再帶來好消息。」

WTT杜哈球星挑戰賽比冠軍賽再低一等級賽事，設有男、女單、男、女雙及混雙；男、女單各有64籤外，還有資格賽給選手拚搶會內賽門票；林昀儒除了男單項目外，本週也將和「學姐」鄭怡靜搭檔混雙出賽。

2025年林昀儒和鄭怡靜搭檔混雙，共拿下1金1銀，其中WTT倫敦球星挑戰賽就奪冠；本週這場比賽是他們2人今年首度搭配出賽。

鄭怡靜的教練鄭佳奇表示，這段時間都留在杜哈持續訓練，雖然身上還有點傷，但鄭怡靜狀態有不斷拉上來，希望不論在女單或者混雙都能有好表現。

林昀儒和鄭怡靜的WTT混雙排名高居世界第8，依照林昀儒火燙的近況，2人很有機會新年首戰就有好成績。