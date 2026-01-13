快訊

印度羽賽／周天成首輪意外落馬 林俊易內戰出線

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「左手重砲」林俊易則是在「內戰」拍下自家人李佳豪，成為率先晉級16強的台將。 新華社
屬於BWF超級750系列的印度公開賽緊接在馬來西亞公開賽登場，今天首日賽程我國「一哥」周天成意外落馬，「左手重砲」林俊易則是在「內戰」拍下自家人李佳豪，成為率先晉級16強的台將。

世界排名第6的周天成上周剛過36歲生日，他2017和18年連續打進印度公開賽決賽，但和冠軍都差了一步。今年小天名列大會第4種子，原本首輪對手西本拳太退出，由世界排名33的加拿大華裔選手楊燦補上。

小天過去9度遭遇楊燦取得8勝1敗絕對優勢，近期對戰更取得5連勝佳績，但今天首局錯過11：4領先，遭楊燦打出連拿9分逆轉攻勢，反以19：21讓出；第二局楊燦更一路領先，13：9時更連拿6分拉開差距，最終就以21：11拍下種子。

台灣羽將共有5名選手在男單角逐，首輪林俊易和李佳豪就強碰，世界排名12的林俊易延續對戰優勢，以21：16、21：15拍下世界排名20的李佳豪，本季首勝入袋。

第四球場今天前3場都有台將上陣，接棒林俊易後的女單小將黃宥薰上演精彩逆轉勝，以10：21、21：19、21：17力退南韓金佳恩，搶下女單16強門票；緊接上陣的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁也以21：19、21：17拍下日本組合古賀輝／齋藤夏，成為今天第一組奪勝的寶島混雙。

林俊易 李佳豪 周天成

