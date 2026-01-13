快訊

32歲女全身莫名疼痛找不到病因 竟是神秘的「公主病」

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／曾俊欣、葛藍喬安娜會外出局 台將全軍覆沒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「夜市球王」曾俊欣無緣澳網會內賽。圖／中華網協提供
「夜市球王」曾俊欣無緣澳網會內賽。圖／中華網協提供

年度第一場大滿貫澳網將在18日點燃戰火，本周會外賽先登場，3位台將出師不利，率先登場的許育修昨天落馬，今天「夜市球王」曾俊欣和唯一女將代表葛藍喬安娜也相繼出局，代表台將在會外賽全軍覆沒。

我國女單「一姊」葛蘭橋安娜剛打下WTA 125級的坎培拉女網賽的單打冠軍，生涯第一座WTA冠軍入袋後，本周世界排名創下生涯新高的117名，今天在澳網會外賽首輪和世界排名178的烏克蘭加里寧娜（Anhelina Kalinina）對決，首盤曾申請傷停的葛蘭橋安娜以5：7、2：6吞敗，沒能延續勝場。

世界排名122「夜市球王」曾俊欣今天也迎接澳網會外賽首戰，第四度澳網旅程第一場就止步。名列會外第10種子的曾俊欣，面對世界排名149的西班牙蘭達盧塞（Martin Landaluce）以5：7、3：6輸球，沒能繼2022年和23年後再叩關會內賽。

昨天先登場的許育修，會外首輪和世界排名224的美國卡索恩（Murphy Cassone）大戰三盤，世界排名220的許育修雖以6：3先下一城，但遭對手連趕兩盤逆轉，最終以6：3、3：6、4：6止步。

澳網 曾俊欣 許育修

延伸閱讀

網球／WTA阿得雷德賽 謝淑薇攜搭檔首輪過關闖8強

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布竟有周杰倫參賽

台灣歌壇第一人！周杰倫參戰澳網 放話「獎金全捐」

周杰倫真的要上場了！參加澳洲網球公開賽　力拚千萬獎金喊話「全部捐出去」

相關新聞

澳網／曾俊欣、葛藍喬安娜會外出局 台將全軍覆沒

年度第一場大滿貫澳網將在18日點燃戰火，本周會外賽先登場，3位台將出師不利，率先登場的許育修昨天落馬，今天「夜市球王」曾...

羽球／BWF印度公開賽 辛度率地主選手全力求勝

世羽聯印度公開賽13日開打，印度女子單打一姐辛度（PV Sindhu）今天表示，她從首輪開始就會全力以赴，並帶著前一場比...

網球／WTA阿得雷德賽 謝淑薇攜搭檔首輪過關闖8強

在澳洲舉行的WTA阿得雷德網球賽，甫摘下合拍首冠的謝淑薇、奧斯塔朋科，今天在女雙首輪以6比4、6比3擊敗日本加藤未唯、匈...

長庚醫療成運動員後盾 獲運動推手獎雙項肯定

長庚醫療財團法人長期照護台灣運動員，今年是連續第11年獲頒運動推手獎的「贊助類金質獎」，以及第2年獲頒「推展類銅質獎」，...

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布竟有周杰倫參賽

澳網官方社群X今天向外界公布了一則重量級消息，宣布將參加今年新舉辦全新「一球大滿貫（One Point Slam）」賽事，竟有台灣名歌手周杰倫，將與「球王」阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、

羽球／BWF印度公開賽13日登場 周天成首輪拚西本拳太

世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度羽球公開賽即將於明天登場，「台灣一哥」周天成榮膺單打第4種子，首輪將面對日本好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。