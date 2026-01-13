澳網／曾俊欣、葛藍喬安娜會外出局 台將全軍覆沒

年度第一場大滿貫澳網將在18日點燃戰火，本周會外賽先登場，3位台將出師不利，率先登場的許育修昨天落馬，今天「夜市球王」曾俊欣和唯一女將代表葛藍喬安娜也相繼出局，代表台將在會外賽全軍覆沒。

我國女單「一姊」葛蘭橋安娜剛打下WTA 125級的坎培拉女網賽的單打冠軍，生涯第一座WTA冠軍入袋後，本周世界排名創下生涯新高的117名，今天在澳網會外賽首輪和世界排名178的烏克蘭加里寧娜（Anhelina Kalinina）對決，首盤曾申請傷停的葛蘭橋安娜以5：7、2：6吞敗，沒能延續勝場。

世界排名122「夜市球王」曾俊欣今天也迎接澳網會外賽首戰，第四度澳網旅程第一場就止步。名列會外第10種子的曾俊欣，面對世界排名149的西班牙蘭達盧塞（Martin Landaluce）以5：7、3：6輸球，沒能繼2022年和23年後再叩關會內賽。

昨天先登場的許育修，會外首輪和世界排名224的美國卡索恩（Murphy Cassone）大戰三盤，世界排名220的許育修雖以6：3先下一城，但遭對手連趕兩盤逆轉，最終以6：3、3：6、4：6止步。