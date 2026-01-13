羽球／BWF印度公開賽 辛度率地主選手全力求勝

中央社／ 新德里12日專電

世羽聯印度公開賽13日開打，印度女子單打一姐辛度（PV Sindhu）今天表示，她從首輪開始就會全力以赴，並帶著前一場比賽中累積的信心，投入在印度進行的比賽。

2026年世界羽球聯盟（BWF）超級750（Super750）系列的印度羽球公開賽，13日起將在新德里展開，這項賽事今年首度移師英蒂拉．甘地室內體育場（Indira Gandhi Indoor Arena）進行。

相較往年印度公開賽的比賽場地，英蒂拉．甘地室內體育場規模更大、設施更好，這個場地也將是今年8月印度舉辦羽球世錦賽的場地。世錦賽是羽壇最頂級的比賽之一，那將是印度繼2009年後，再度舉辦世錦賽。

這次的印度羽球公開賽，由曾高居世界排名第2，目前排第19名的辛度，帶領28位地主選手，迎戰各國好手。

辛度在記者會中談到，每年1月能參加印度公開賽，從此賽展開全新的賽季，「這總是令人覺得很棒，也希望我們都能在這裡打出好成績。」

辛度說：「身為運動員，每次參加比賽，我們都會全力以赴，尤其是在德里舉辦的印度公開賽，我們會付出100%的努力，也會照顧好自己的身體，確保能在沒有傷病的情況下，發揮自己的最佳水準。」

辛度在會後接受中央社記者採訪時表示，她傷癒復出，對自己在前一站馬來西亞公開賽的表現很滿意，「算是不錯的開局」，她會帶著那次賽事累積的信心，來打這次的印度公開賽，「我會盡我所能，也希望一切順利。」

談到這次將於英蒂拉．甘地室內體育場打印度公開賽，辛度告訴中央社記者，這是自己第一次在那裡比賽，她十分期待，但她不會有特別的戰術或目標，「對我來說，每一場比賽、每一輪賽事都很重要，我會從第一輪起全力以赴，並保持這樣的狀態，專注在眼前的比賽是最重要的。」

印度羽球協會（BAI）秘書長米西拉（SanjayMishra）告訴中央社記者，這次參賽的印度球員都是世界頂尖選手，他們全年都在各地參加各種賽事，也都擁有眾多印度球迷，在印度比賽，「我認為他們會非常放鬆，也非常樂意在（地主）球迷面前比賽。」

米西拉也藉著接受中央社記者採訪的機會向地主球迷喊話，他說：「我要邀請所有印度球迷來看他們（指地主選手）的比賽、為他們加油。」

今年的印度羽球公開賽，包括中國的世界球王男子單打石宇奇、韓國的女單世界球后安洗瑩，男雙世界排名第1的韓國組合金元昊與徐承宰、去年BWF年終賽男單冠軍得主，法國的波波夫（Christo Popov）皆來參賽。

台灣選手則由「台灣羽球一哥」周天成領軍，率領男單的林俊易、李佳豪、王子維、戚又仁，及男雙的李哲輝與楊博軒、女雙的謝沛珊與洪恩慈等人多線出擊。

根據主辦單位提供的資料，這次印度公開賽有來自20個國家或地區、共256人參加，其中台灣共36人參賽，是人數最多的隊伍。

羽球 世錦賽 王子維

