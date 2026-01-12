快訊

網球／WTA阿得雷德賽 謝淑薇攜搭檔首輪過關闖8強

中央社／ 台北12日電
謝淑薇(右)與搭檔奧斯塔朋科。 新華社
在澳洲舉行的WTA阿得雷德網球賽，甫摘下合拍首冠的謝淑薇奧斯塔朋科，今天在女雙首輪以6比4、6比3擊敗日本加藤未唯、匈牙利史托勒組合，搶下8強席次。

阿得雷德網球賽屬於國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，台灣名將謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）持續攜手征戰，兩人榮膺女雙頭號種子，首要目標是延續兩天前剛拿到合作以來首座冠軍的氣勢，同時替4大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽作最後暖身。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在首輪迎戰日本加藤未唯、匈牙利史托勒（Fanny Stollar）的組合，「台拉聯軍」雖然在首盤開打後率先破發，占據領先位置，不過接下來兩人狀態不穩，同樣遭到回破，讓戰局一度形成4比4平手，所幸謝淑薇、奧斯塔朋科在關鍵第9局再突破對手，順勢以6比4先馳得盤。

帶著聽牌優勢進入第2盤的謝淑薇、奧斯塔朋科，一開局就展現宰制力，接連上演破發、手握3比0領先，就算再次被對手回破，不過「台拉聯軍」穩紮穩打，並未給予對手逆轉機會，最後如願兌現賽末點，讓謝淑薇、奧斯塔朋科再以6比3取得勝利，並拿到8強門票。

而同樣在澳洲舉行的霍巴特網球賽，台灣女將詹皓晴與中國好手蔣欣玗共組的「海峽組合」獲得女雙第2種子，沒想到首輪出師不利，接連以2個5比7不敵日本二宮真琴、烏克蘭克奇諾（Nadiia Kichenok）的組合，無緣挺進8強。

