中央社／ 台北12日電
長庚醫療成運動員後盾，獲運動推手獎雙項肯定。 運動部提供
長庚醫療財團法人長期照護台灣運動員，今年是連續第11年獲頒運動推手獎的「贊助類金質獎」，以及第2年獲頒「推展類銅質獎」，肯定其對台灣體育發展的長期支持。

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，長庚自2014年起推動「長庚運動醫學公益計畫」，結合體系各院區骨科、復健科、中醫科、神經外科、精神科、藥劑科及營養科等跨領域資源，成為國內運動員重要的醫療後盾。

程文俊指出，自2018年起計畫向下扎根，將資源投入體育基層，深入校園協助學生運動員，包括安排醫師入校評估、協助轉介治療，安排運動防護師隨隊訓練與比賽，從預防、治療到心理支持，提供全方位照護。

在過去11年間，長庚運動醫學整合照護計畫已照顧近6000位國內運動員，從田徑、游泳到球類運動，涵蓋36種運動類別。

除了日常照護外，長庚也多次派遣專業醫療團隊隨選手出國參賽，例如2025年德國萊茵魯爾世大運，就派出復健科、中醫科及風濕免疫科共4位醫師前往德國；而在2025年世界室外拔河錦標賽，同樣派遣運動防護員前往照顧景美女中拔河隊。

程文俊強調，長庚醫療財團法人秉持「取之社會，用之社會」的理念，未來將持續深耕運動醫學公益，提供國內運動員完善的醫療照護，幫助更多年輕運動員健康成長，為台灣體壇培育更多明日之星。

