澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布竟有周杰倫參賽

澳網官方社群X今天向外界公布了一則重量級消息，宣布將參加今年新舉辦全新「一球大滿貫（One Point Slam）」賽事，竟有台灣名歌手周杰倫，將與「球王」阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、大坂直美等世界頂尖網球好手展開交鋒；周杰倫在IG限動分享這個消息，並表示若獲獎，會將獎金全部捐出去。

From being the King of Mandarin Pop filling stadiums with his music to being "Kato" from The Green Hornet and now shifting focus to being a dedicated tennis player - welcome Jay Chou to the 1 Point Slam and #AusOpen 💙



現年46歲的華語天王「周董」周杰倫，過去經常在個人社群媒體上發佈打網球的動態。在今天參賽消息發布之前，周董先在社群限動預告：「等等要宣布一件令人興奮又緊張的事。」讓原本不少歌迷以為他要宣布新的巡演，或是有關新專輯的動態，沒想到最後和歌唱無關，竟是和他喜愛的網球運動有關。

隨後，澳網官方驚喜宣布，周杰倫將會是本屆「一球大滿貫」的參賽選手之一，澳網在官方社群發布消息寫道：「從曾經用音樂征服體育場的華語流行音樂之王，到《青蜂俠》中的『加藤』，如今又轉型成為一名專注的網球運動員，歡迎周杰倫加入一球大滿貫賽事以及澳洲網球公開賽。」

「一球大滿貫」賽事是澳網在今年舉辦的全新賽制，將在今年1月14日進行，開放22名職業選手和10名業餘好手對決，每場比賽只會有1分，雙方以猜拳的方式決定發球或接發球，率先拿下1分即可獲勝晉級；賽制採取單淘汰制，最終贏家將可贏得100萬美元（約新台幣3000萬元）的賽事獎金。澳網賽事總監泰利（Craig Tiley）先前曾表示：「這是一項令人興奮的新比賽，一球就能讓你贏得100萬美元。」

今年已經確定將會參賽的選手，除了有大家所熟知「球王」阿爾卡拉斯與世界第二辛納之外，還包括波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國新生代球星高芙（Coco Gauff）、日本的大坂直美、俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）等頂尖好手，整體陣容可謂是相當豪華。