羽球／BWF印度公開賽13日登場 周天成首輪拚西本拳太

世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度羽球公開賽即將於明天登場，「台灣一哥」周天成榮膺單打第4種子，首輪將面對日本好手西本拳太，尋求晉級次輪的資格。

在這次印度羽球公開賽，世界排名第6的「台灣一哥」周天成領軍男單陣容，他名列第4種子，首輪將對戰世界排名14的日本好手西本拳太，兩人上週才在馬來西亞公開賽正面交鋒，然而周天成發生過多主動失誤，最後以直落二吞敗、無緣8強門票，這次再度過招期望能夠突破。

另外，世界排名12名的「左手重砲」林俊易將在首輪迎戰印度前球王斯里坎特（Srikanth Kidambi）、李佳豪則面對世界排名第9的「日本一哥」奈良岡功大，雙雙尋求新賽季首場勝利。

男單其餘選手包含「羽球王子」王子維、戚又仁，分別於首輪挑戰世界排名第7的法國好手波波夫（Christo Popov）、年僅20歲法國新星藍尼爾（AlexLanier），同樣期許在新賽季開胡。

至於男雙部分，在「麟榤配」王齊麟、邱相榤持續缺陣情況下，世界排名14名的李哲輝、楊博軒成了台灣男雙領頭羊，首輪將對戰「英國組合」蓮恩（BenLane）、凡迪（Sean Vendy）；而台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈則獲得第8種子，首輪面對馬來西亞新星組合王馨渝、陳韋妏。