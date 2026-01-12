桌球／林昀儒終結798天冠軍荒 WTT冠軍賽稱王添信心

克服低潮的台灣「桌球一哥」林昀儒，今天在WTT杜哈冠軍賽男單賽場稱王，終結798天的「冠軍荒」，不僅世界排名有望重返前10名，也替他在新賽季更增添信心。

被譽為「沈默刺客」的台灣桌球好手林昀儒成名甚早，尤其在東京奧運攜手鄭怡靜摘下混雙銅牌、男單則拿到第4名後一夕爆紅，2023年更進帳生涯首座世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽的男單冠軍，晉升世界頂尖選手行列。

然而，林昀儒去年飽受傷勢困擾，整季表現較為起伏，也讓世界排名跌出前10名，所幸林昀儒這次WTT杜哈冠軍賽重拾身手，今天更在決賽以4比0完封韓國好手張禹珍，拿到第2座WTT冠軍賽男單冠軍，比肩中國樊振東、林詩棟及日本張本智和等名將。

回顧這次的WTT杜哈冠軍賽，林昀儒展現絕佳狀態，幾乎沒有給予對手太多機會，唯獨4強戰面對日本名將張本智和陷入苦戰，林昀儒在率先拿到前兩局情況下，沒想到接下來連丟3局讓對手取得聽牌優勢，不過林昀儒頂住「背水一戰」壓力，加上積極搶攻奏效，順利上演逆轉勝，成為最後稱王轉捩點。

林昀儒在賽後受訪時提到，距離上次在WTT冠軍賽奪冠已經超過2年，因此內心相當高興，畢竟沒想過能取得這麼好的結果，「接下來我還是會專注備戰，全力以赴面對每一場比賽。」本週林昀儒將留在卡達續戰WTT球星挑戰賽，而這座冠軍也對他拚戰新賽季更添信心。

球評沈祺閔接受中央社採訪時分析，林昀儒可能受到傷勢影響，過去2年士氣較為低迷，不過這次WTT杜哈冠軍賽明顯速度提升，回球的落點也更明確，搭配發球搶攻、銜接上都有比以往進步，感覺有回到巔峰狀態那種敢搏的林昀儒，「尤其是4強面對張本智和有頂住壓力，這點非常關鍵。」