桌球／北港媽祖盃邁入第四屆主題揭幕 12日賽前全台首創運動出巡

「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽今年正式邁入第四屆，賽事規模再度擴大。今年以「超越」為年度主題，象徵選手在球場上突破自我、追逐夢想的精神。賽前主辦單位特別於1月12日上午在北港朝天宮舉行賽前祈福記者會，祈求賽事圓滿順利，也為即將登場的北、中、南分區預賽正式揭開序幕。

本屆「北港媽祖盃」延續前幾屆成功經驗，吸引全台國小、國中、高中共近4,400名優秀選手報名參賽，參賽人數再創新高。賽事橫跨北、中、南三地舉行，讓更多年輕選手有機會站上全國舞台，展現長期訓練成果，也顯示桌球運動向下扎根的具體成效。

董事長蔡咏鍀致贈國手林昀儒、高承睿簽名球拍於雲林縣長張麗善(中左)。 主辦單位提供

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，「北港媽祖盃」一路走來，始終秉持「以信仰守護、用運動培育」的初心。「今年以『超越』為主題，希望選手在成績上突破，更期待他們在人生道路上，超越內心的信心。」比賽不論輸贏，我相信每一位選手都能帶著媽祖的祝福繼續向前走。這份祝福，會成為他們一生中最重要、也最溫暖的力量。

我們也祈求今年所有賽事都能圓滿成功。1月22日是第一戰，當天媽祖將駐駕在板樹體育館，為選手祈福。同時，當天也會有媽祖駐駕於 世貿一館，年節期間有空的民眾，也都歡迎前往參拜、祈福，感受媽祖的庇佑。

雲林縣長張麗善蒞臨北港朝天宮。 主辦單位提供

今年賽事一大亮點，為全台首創結合宗教文化的「媽祖運動出巡」。主辦單位於祈福記者會中擲筊請示媽祖，獲得允示後，確定北港媽祖將於1月22日上午10點，駕臨新北市板樹體育館安座祈福，為選手加持。這項創舉不僅為台灣桌球賽事寫下新頁，也讓運動競技融入深具文化底蘊的宗教信仰元素，別具象徵意義。

雲林縣長 張麗善 也到場參與儀式，並肯定北港朝天宮，歷屆以來持續舉辦「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽。這項賽事一路走來已經舉辦了多年，也讓許多桌球選手都認為，這是一項非常優質、值得期待的全國性比賽。

透過北港媽祖盃，讓平時訓練有素的選手，能夠站上全國舞台，與來自各地的桌球好手同場競技。這不僅是一場比賽，更是一個讓選手檢視自我、累積經驗的重要機會。

祈福團拜(右起)雲林縣政府文化觀光處處長謝明璇、雲林縣政府縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮公所鎮長蕭美文、雲林縣體育會桌球委員會主任委員林深、高雄市政府運動發展局主任秘書林建成。 主辦單位提供

這幾年來，「北港媽祖盃」在全國桌球界已經建立起非常好的口碑，許多選手與家長都非常期待賽事的到來。今年的比賽也即將在 1月22日正式開打，歡迎全國選手共襄盛舉。

此外，今年各組個人單打「冠軍」選手，將獲贈特別打造的「天后􀉾超越」特注桌球拍，等級更勝前屆「英雄」冠軍球拍，由宜蘭捷銳手作工坊純手工製作，象徵「超越自我」的最高榮耀。主辦單位期盼，獲得冠軍球拍的選手，未來能持續精進，在國內外賽事中為台灣爭光。

「北港媽祖盃」桌球賽不僅是一場競技比賽，更是傳承媽祖精神、凝聚全民向心力的重要平台。透過北、中、南分區預賽與最終總決賽，讓更多年輕選手參與其中，也讓信仰與運動在北港交會，形塑獨具特色的文化盛事。主辦單位誠摯邀請全國桌球好手與民眾共襄盛舉，一同在球場上為夢想奮戰，超越自己。

第四屆英雄徽章。 主辦單位提供