職撞／連兩場驚天逆轉 「撞球王子」柯秉逸退菲黑馬二連冠

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽11日在台北松山文創園區一號倉庫進行最終決戰，一路輕騎過關的「撞球王子」柯秉逸在冠軍戰陷入苦戰，不過他「慢工出細活」，靠著防守戰優勢以13：11力克菲律賓納勞南（Ronel Nalaunan），捧走3萬美金獎金，將冠軍杯留在台灣。

上周柯秉逸在CTPBA職業撞球巡迴賽年度總冠軍戰才以超級大逆轉擊敗菲律賓馬納斯（Albert James Manas）封王，這次在台北公開賽氣勢如虹，8連勝全部領先至少6局，連搶7的賽事都能7：1擊敗郭柏成，挺進冠軍賽。

柯秉逸冠軍賽對手是首度碰頭的菲律賓納勞南，而且納勞南搶尾局兩顆星漂亮解進3號球，不僅獲得滿堂彩，連對手都苦笑著送上掌聲。

雖然高歌猛進，柯秉逸在冠軍戰遇到最大挑戰，開局失誤不少，運氣也不佳碰到「4號球魔咒」，連續3次影響進攻，一度陷入5：8落後，幸好喊完暫停後回神，即使衝球不順，靠著防守戰耐心應對，一度連下5局，並以12：10率先聽牌。

第24局，雙方再次形成防守戰，柯秉逸拿出自家研發的跳桿飆進關鍵7號球，同時做到8號球，全場掌聲雷動，順利站上球桌慶祝，連續兩場大賽都笑到最後。

「7號球沒有想要防守了，就直接拚下去。」柯秉逸透露自己冠軍賽確實有所鬆懈，「覺得離冠軍很近了，心態不太平靜，而且體力有點下滑，專注度不夠，最後能逆轉滿開心的。」

這是柯秉逸換球桿後的第二場大賽，也順利拿到第二冠，他笑說是幸運之物，「兩支球桿結構不太一樣，這支打起來更輕鬆，很多球打起來很放心，而且好像真的帶給我好運。」

一連4天賽事共吸引近3000球迷進場，光是最後一天就有超過1000人次入場，讓主桌觀眾席擠得水泄不通，許多球迷坐在大螢幕前替支持的選手加油，彷彿回到棒球國際賽場景，準決賽早早結束、以逸待勞的柯秉逸還開起小型球迷見面會，拍照、簽名樣樣來，展現球王風範。

「很高興看到這麼多球迷。其實休息的時候我有婉拒一些人，真的很抱歉，但現在拿冠軍了，要拍照到多晚我都願意，謝謝大家來支持撞球。」柯秉逸說。

另一位台灣選手「魔獸」吳坤霖則是與菲律賓馬魯托（Aivhan Maluto）一路苦戰，最終8：11止步八強，賽後他坦言衝球狀況不理想，節奏始終沒有掌握好。不過，吳坤霖賽後沒得休息，將馬不停蹄趕回高雄，投入自己投資1200萬台幣的球場開幕賽籌備工作，角色從選手轉換為主辦。

首次以主辦單位身分籌辦大型賽事，吳坤霖坦言時間相當緊迫，距離開幕僅剩一週左右，回到高雄後就得全力投入準備。他笑說，自己其實也還在摸索該做些什麼，但球場內已有10多名工作人員協助，相信能順利完成。

吳坤霖的球場取名為「Monster」，正是他封號「港都魔獸」的英文翻譯，他表示，身為職業選手，最在意的是參賽者的整體體驗，希望不論是場地、設備或比賽流程，都能讓選手留下好印象，進而成為南台灣撞球選手交流的重要據點。