桌球／終結2年冠軍荒！林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社資料照
林昀儒。 新華社資料照

我國「小林同學」林昀儒勇闖WTT多哈冠軍賽男單決賽，今天凌晨和南韓張禹珍正面碰頭，林昀儒4局都是從落後到逆轉，最終直落4迎接開季第一個冠軍，終結超過2年的男單「冠軍荒」。

林昀儒賽後接受場中訪問露出笑容，他說：「沒有想到可以拿到冠軍，從第一場就進全力拚、盡全力享受比賽，很開心可以拿到冠軍。」

世界排名13的林昀儒在開季第一站一路闖關，首輪面對羅埃西亞普卡爾（Tomislav Pucar）以局數3：1晉級，第二輪直落3拍下德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），8強碰日本18歲新星松島輝空也連拿4局，4強賽更在7局大戰淘汰世界排名第4的日本名將張本智和。

決賽碰世界排名18的張禹珍，林昀儒連續4局狀況相似，都是分數先落後，但關鍵時刻展現韌性後來居上，第一局在3：5落後下連趕6分逆轉，以11：7先下一城；第二局也是一路分數落下風，7：8時連趕3分反超，以11：9再下一城。

第三局林昀儒4：6落後下連趕4分，以再一個11：9取得局數「聽牌」優勢；第四局則是從3：6落後到連拿4分超前，9：9時更在精彩對峙中找到空檔，讓比賽出現第一個「冠軍點」，林昀儒雖沒把握住第一次機會，不過接續也瓦解張禹珍的局點，最終在第二個冠軍點兌現勝利，在張禹珍回球掛網以13：11迎接久違的男單金盃。

林昀儒去年WTT倫敦球星挑戰賽打下混雙冠軍，但前一次男單登頂已是2023年底WTT法蘭克福冠軍賽，這次相隔近8百天終於終結冠軍荒，世界排名也將回升到世界前10。

林昀儒 挑戰賽 混雙

