桌球／帥啦！7局大戰拍下張本智和 林昀儒闖多哈站冠軍戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國「小林同學」林昀儒勇闖WTT多哈冠軍賽男單4強，今天更在7局大戰力退日本名將張本智和，挺進最終戰，稍晚凌晨0點30分將和南韓張禹珍爭最後金盃。

世界排名13的林昀儒在開季第一站狀況極佳，從32強起連勝3場挺進4強，且過程只有首輪面對羅埃西亞普卡爾（Tomislav Pucar）掉了一局，第二輪直落3拍下德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），8強碰日本18歲新星松島輝空也連拿4局。

今天面對世界排名第4的日本好手張本智和，林昀儒首局就展現韌性，從6：9落後下先連趕3分，再瓦解張本智和一個局點，以12：10先下一城。

第二局林昀儒更在4：6落後下上演連趕7分大逆轉，以11：6取得局數2：0優勢。接續三局張本智和都以11：6拿下，反取得局數「聽牌」優勢，但林昀儒第6局挺過開局連失4分壓力，打出連拿7分的逆轉攻勢後維持住領先，以11：8將局數扳平。

決勝第七局，林昀儒在4：4時打出連拿5分攻勢鎖定戰局，最終以11：5拿下WTT第7度交手的第3勝，也搶下最後一張男單冠軍戰門票，將挑戰2023年WTT法蘭克福冠軍賽後再一座男單金盃。

林昀儒

