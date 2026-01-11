快訊

中職／Mingo在台完成半馬比賽 創下韓籍啦啦隊首位紀錄！

聯合新聞網／ 綜合報導

高雄馬拉松於今天上午舉行，中職棒台鋼雄鷹啦啦隊成員Mingo(朴旻曙)不僅身為大會代言人也是跑者之一，她在個人IG分享這是「第一位在台灣完成 21公里半馬的韓國啦啦隊員」讓她非常興奮。

她表達，「其實一開始覺得這是一件很難達成的事，又因為下午還有粉絲見面會，所以本來想說真的盡力就好了。」就是有點想放棄的她，最終說「但當我看到我身旁的其他跑友們，還有那些努力為我加油的大家時，就怎麼樣都無法在終點前放棄。」因此最終她完成比賽也拿到完跑獎牌。

網友留言讚賞不已，「好厲害。、「妳很棒」、「認真的女孩」。

Mingo下午也仍準時參加球隊啦啦隊「Winstars」週年活動。

