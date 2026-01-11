聽新聞
0:00 / 0:00
中職／Mingo在台完成半馬比賽 創下韓籍啦啦隊首位紀錄！
高雄馬拉松於今天上午舉行，中職棒台鋼雄鷹啦啦隊成員Mingo(朴旻曙)不僅身為大會代言人也是跑者之一，她在個人IG分享這是「第一位在台灣完成 21公里半馬的韓國啦啦隊員」讓她非常興奮。
她表達，「其實一開始覺得這是一件很難達成的事，又因為下午還有粉絲見面會，所以本來想說真的盡力就好了。」就是有點想放棄的她，最終說「但當我看到我身旁的其他跑友們，還有那些努力為我加油的大家時，就怎麼樣都無法在終點前放棄。」因此最終她完成比賽也拿到完跑獎牌。
網友留言讚賞不已，「好厲害。、「妳很棒」、「認真的女孩」。
Mingo下午也仍準時參加球隊啦啦隊「Winstars」週年活動。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言