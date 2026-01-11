路跑／渣打台北馬獎牌搞烏龍 英文Marathon拚錯變Marathan

2026年渣打台北公益馬拉松今天清晨於總統府前開跑，2.6萬名跑者齊聚一堂，最終全馬男子組由地主洪偉齊拿下冠軍；只不過大會頒發的獎牌竟刻錯馬拉松的英文拼法。

2026年渣打台北公益馬拉松今天清晨在低溫攝氏12度下開跑，分為全馬組（42.195公里）、半馬組（21公里）、11公里組、3公里組，參賽跑者年齡橫跨0到88歲。

本屆全程馬拉松男子組由國內好手、年僅22歲的洪偉齊以2小時30分11秒拿下冠軍。賽後他受訪提到，「這是我第2次參加渣打台北公益馬拉松，之前我是跑半馬，沒想到第1次挑戰渣打的全馬就拿下冠軍。」

全程馬拉松女子組冠軍則由日本好手沼田夏楠，以2小時40分15秒二度奪冠，並刷新個人紀錄。

沼田夏楠賽後表示，「非常榮幸連續2年獲得全馬女子組冠軍，去年我就在這條賽道上刷新了個人最佳成績。我認為這是一條非常適合我的賽道，路線平坦、節奏好掌握，也因此特別喜歡這場馬拉松。」

只可惜美中不足的是，主辦單位所頒發的各組別完賽獎牌大搞烏龍，賽事英文名稱「2026 StandardChartered Taipei Charity Marathon」的Marathon（馬拉松）竟刻成Marathan。

不少跑者回到家後才發現，獎牌上面的英文名稱刻錯字，不免自嘲「人生第1個全馬，就拿到這麼特別的獎牌。」對此渣打公關表示，目前正在研議，有後續作法將再向外界說明。