高雄富邦馬拉松16歲了 今年日本作田直也稱王、肯亞女選手封后
高雄富邦馬拉松賽事今年邁入第16年，吸引了35個國家地區、540位國際跑者參加，首度延伸至橋頭、岡山、彌陀等北高雄行政區，全馬男子組由日本選手作田直以2小時14分43秒獲得第一名，女子組冠軍則為肯亞選手Musau Jemimah Wayua，她以2小時37分10秒，再次奪冠。
「2026高雄富邦馬拉松」今早5時30由副市長李懷仁、富邦人壽資深副總經理陳寬偉、運動發展局長侯尊堯等人鳴槍起跑，各組選手從國家體育場起跑，全馬路線首度向北延伸，沿途行經高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園、蚵仔寮漁港等地。配合賽道北延，補給站特別準備橋頭肉包、岡山羊肉爐及彌陀虱目魚丸等特色小吃。
競賽結果出爐，全馬男子組及女子組冠軍分別由日本選手作田直及肯亞選手Musau Jemimah Wayua拿下冠軍。作田直也說，目前他在日本 JR 鐵道公司工作，第一次來台灣參賽，非常喜歡台灣，未來會再回來，也歡迎台灣跑者到日本參加馬拉松。Musau Jemimah Wayua說，今年第二次參加高雄馬，非常滿意這次的補給與天氣，感覺很舒服，很高興和去年一樣奪下冠軍。
國內全馬男子組第一名為周鴻宇，完賽時間2小時32分3秒，國內全馬女子組第一名則由高雄在地選手洪琪雯以2小時56分50秒獲得，她說，長住馬來西亞，特地飛回來高雄參加馬拉松賽事，這次也是她第一場破3（時間少於3小時）的馬拉松賽事。
半馬男子組冠軍為日本選手久田淳司，時間為1小時8分55秒，目前就讀醫學相關科系。半馬女子組冠軍則由「不死鳥」謝千鶴以1小時23分8秒再度封后。
高市運發局表示，全馬組總冠軍獎金30萬元、國內組冠軍10萬元，富邦人壽另加碼「本土選手破全國紀錄獎金」60萬元，總獎金296萬3400元。
