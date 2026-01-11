大馬羽賽／球后安洗瑩3連霸比肩小戴 王祉怡遇天敵只能「安心亞」

世界球后安洗瑩在超級1000系列馬來西亞公開賽女單決賽再度寫下經典一役。她在第二局一度陷入9：17的巨大落後下，卻展現頂尖球后的心理素質與抗壓能力，最終以21：15、24：22直落二擊敗中國好手王祉怡，不僅完成對戰9連勝，也成為繼戴資穎之後，賽史第二位完成女單三連霸的選手。

世界排名第2的王祉怡前一日於4強賽擊敗印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），連續兩年挺進大馬賽決賽，但生涯對戰安洗瑩始終處於劣勢。事實上，王祉怡在2025年賽季至今（含年終總決賽）已收下8座亞軍，其中多達7次是在決賽不敵安洗瑩，這場冠軍戰也被視為她尋求突破的重要一役。

安洗瑩興奮慶祝。 新華社

決賽首局，王祉怡率先進入狀況，開局打出6：1攻勢，不過安洗瑩很快利用對手失誤穩住節奏，逐步追回分數並完成反超。隨著一波連得7分的強勢表現，安洗瑩以21：15先下一城。

進入第二局，王祉怡重整旗鼓，雙方前段拉鋸後，她在技術暫停後一口氣將比分拉開至17：9，看似已掌握勝利契機。然而，安洗瑩展現球后本色，耐心與對手進行多拍對峙，逐球蠶食差距，並在關鍵時刻連得6分，將比分追成19平。

安洗瑩直落二擊敗中國好手王祉怡，完成對戰9連勝。 美聯社

比賽進入20平的延長賽後，王祉怡一度取得局點，但在多拍來回中回擊掛網，錯失扳平戰局的最佳機會。安洗瑩隨後把握住賽末點，以一記犀利的對角殺球終結比賽，24：22收下勝利，讓王祉怡吞下對戰9連敗。

回顧賽史，上一次在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的選手，正是2017年至2019年的戴資穎。安洗瑩在上季以單季11冠追平歷史紀錄後，今年依舊維持強勢表現，再次站上大馬賽巔峰，也宣告她在當今女子羽壇的統治地位仍難以撼動。