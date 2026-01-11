路跑／2.6萬跑者齊聚 22歲好手奪渣打馬拉松冠軍

2026渣打台北公益馬拉松今天清晨於總統府前開跑，今年賽事吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者齊聚一堂。報名參賽年齡橫跨0歲至88歲，全程馬拉松男子組由年僅22歲的國內選手洪偉齊以2小時30分11秒拿下冠軍，女子組由日本好手沼田夏楠以2小時40分15秒再度奪冠。

今天的賽事在清晨12度低溫中，由台北市政府體育局局長游竹萍、中華民國路跑協會理事長郭國雄，及渣打銀行大中華暨北亞區行政總裁禤惠儀、渣打國際商業銀行董事長陳銘僑、總經理游天立共同鳴笛揭幕，渣打銀行總經理游天立也親自上場挑戰11公里組別，與所有跑者「一起，跑更遠」。

游天立說：「渣打台北公益馬拉松不僅是一場運動賽事，更是渣打銀行實踐企業社會責任的重要平台。透過「渣打公益計畫」（原 Futuremakers 公益計畫），我們持續支持弱勢青年與女性發展，讓跑者的每一步都能轉化為實質的公益行動。今年賽事在跑者熱情參與與捐款支持下，小額捐款達新台幣84萬、公益募款金額突破319萬元，自2013年以來累積公益募款金額更超過1億3千萬元，未來也將持續擴大賽事所帶來的正向社會影響力。」

渣打台北馬拉松結合國際規格路跑與深厚公益精神，自2013年起成功孕育出全台最大、最具國際指標性的公益馬拉松之一，賽事獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）與世界田徑總會（WA）國際認證，今年更正式納入亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽，讓台灣跑者能透過此賽事爭取國際分齡排名，成為台灣最受矚目的國際級路跑盛事之一。

中華民國路跑協會理事長郭國雄表示 ，很榮幸今年能促成渣打台北公益馬拉松成為亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽，「期望透過與國際體系的接軌，讓台灣跑者在不必遠赴海外的情況下，也能享有更多挑戰的機會。」

本屆全程馬拉松男子組由國內強手，年僅22歲的洪偉齊以2小時30分11秒拿下冠軍，他分享說：「這是我第2次參加渣打台北公益馬拉松，之前的我是挑戰半程馬拉松，沒想到第一次挑戰渣打的全程馬拉松就拿下全場冠軍。渣打台北公益馬拉松的賽道一直都非常舒適，希望之後能夠再挑戰一次。」

女子組冠軍由來自日本的沼田夏楠二度奪冠，並且刷新個人紀錄，她說：「非常榮幸能連續兩年獲得渣打台北公益馬拉松全馬女子組冠軍。去年我就在這條賽道上刷新了個人最佳成績，我認為這是一條非常適合我的賽道，路線平坦、節奏好掌握，加上台灣民眾的熱情與溫暖，讓我留下非常美好的回憶，也因此特別喜歡這場馬拉松。」

國內組方面，全程馬拉松女子組冠軍由朱盈穎以3小時1分7秒拿下；半程馬拉松部分，國內男子組第一名由王誠宇以1小時8分鐘56秒拿下，女子組冠軍則是由陳美彤以1小時21分27秒摘下。

除競技成績外，視障跑者的表現同樣成為賽場焦點。渣打台北公益馬拉松自2013年舉辦以來，已累計超過2000位視障跑者參與。本屆共有117位視障跑者在陪跑員協助下踏上賽道，其中8人挑戰全程馬拉松。視障跑者吳昌澤在陪跑員引導下，以3小時31分23秒完成全馬賽事，締造本屆視障跑者最佳成績。