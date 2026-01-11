足球／「死侍」足球隊大爆冷門 距離升級英超真的不遠了！

死侍的足球隊距離頂級聯賽的夢想越來越近了！電影人物「死侍」演員雷諾斯（Ryan Reynolds）擁有的球隊雷克瑟姆（Wrexham），日前在足總盃靠著點球大戰，跨級打敗英超球隊森林、大爆冷門。雷克瑟姆此前已連3年完成每年升一級的壯舉，本季適應英冠後正處於4連勝，快衝進升級附加區，有望挑戰連4升、闖入夢想的英超賽場。

死侍的球隊

死侍扮演者、好萊塢影星雷諾斯在2021年買下歷史悠久的雷克瑟姆，該隊彼時還在第五級聯賽打滾，一定不會想到5年後，他們竟能擊敗英超球隊！根據《BBC體育》報導，處於英格蘭足球體系次級（英冠）的雷克瑟姆，日前在足總盃第三輪遭遇英超球隊森林，雙方激戰120分鐘寫下3：3戰平，點球大戰中，在老闆「死侍」雷諾斯的面前，強勢擊敗森林，挺進下一輪。

事實上，雷克瑟姆在足總盃歷史上也有跨級挑戰的巨人殺手基因，據《雅虎體育網》報導，1992年身處第4級聯賽的雷克瑟姆爆冷擊敗頂級聯賽的兵工廠，1997年雷克瑟姆在第3級別，戰平重賽後、淘汰頂級聯賽的西漢姆聯，1999年還是在第3級別的雷克瑟姆，擊敗當時在頂級聯賽的米堡。

「死侍」有望實現英超夢。 美聯社

這場勝仗對雷克瑟姆很重要，這代表他們有和英超球隊過招的資格，也對他們衝擊英超的信心有幫助。死侍當初買下雷克瑟姆，就有著長遠的規劃，他打算透過拍攝球隊真人秀影集、靠人脈拉贊助、品牌行銷，帶領雷克瑟姆有朝一日衝擊頂級聯賽：英超。

The penalty shootout hero 🧤



🔴⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/M8wYOftk5Y — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 2026年1月9日

一步一腳印

雷克瑟姆的每一步都走得很紮實，高層選中英格蘭教頭帕金森，這位老帥帶領球隊連3年實現3連升，雖然在英乙跟英甲都不是以榜首身份升級，但這隻「網紅球隊」總是能展現毅力，迅速適應高一階聯賽、以團結穩定的防守咬下積分。本季剛升上英冠的他們遇上麻煩，前3輪不勝，但11月開始漸入佳境，近期英冠打出4連勝，已經快衝入升級附加賽區。

英冠賽制是前2名直接升級新賽季英超，3到6名打附加賽取得最終門票，本季英冠賽場沒有宰制級的強隊，即便是暫居榜首的考文垂都不算穩定，死侍的雷克瑟姆適應聯賽強度後，只要展現他們的穩定性，實現4年連4升並非不可能，夢想中的英超聯賽離他們並不遠。

Nuestro propietario @VancityReynolds en estado puro!#WxmAFC #Wrexham pic.twitter.com/xjBM8zKjfc — Wrexham AFC 🇪🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WrexhamAFC_ES) 2026年1月9日

Ryan Reynolds felt every emotion seeing his Wrexham side cause an upset against Nottingham Forest in the FA Cup third round 😅 pic.twitter.com/4uEPyUWH0k — BBC Sport (@BBCSport) 2026年1月9日

【更多精采內容，詳見 】