桌球／林昀儒直落4輕取對手 挺進WTT杜哈冠軍賽4強

中央社／ 台北11日電
林昀儒。 新華社
WTT杜哈冠軍賽今天進行的男單8強，台灣「國民金孫」林昀儒，面對日本松島輝空，僅用了28分鐘，就以11比6、11比7、11比9、11比8過關，收下對戰6連勝，也挺進最終4強。

現年24歲、世界桌球職業大聯盟（WTT）世界排名第13的林昀儒，賽前和18歲、世界排名第7的松島輝空交手5次全都獲勝。

雙方今天再度交鋒，林昀儒展現殺手本色，首局開賽就連拿7分，給了對手震撼教育，輕鬆先收下第1局；第2局前段，2人經歷4度平手拉鋸後，林昀儒在5比5平手時，靠一波6比2攻勢突圍，順利連下2局。

第3局，林昀儒很快又取得10比6的領先，但隨後松島輝空追到9比10的1分差，林昀儒教練王翊澤及時喊暫停，短暫休息討論戰術後，重回場上，林昀儒拿下關鍵1分，也將局數推向3比0的聽牌優勢。

林昀儒在第4局開賽取得5比1領先，但接著遇到小亂流，一度以7比8落後，幸好很快穩住陣腳，一口氣連拿3分，先以10比8獲得2個賽末點，最後靠著幸運的擦網球，直落4解決對手。

在今天的比賽，林昀儒中、遠台的相持球表現相當出色，幾乎都能拿下分數，而新賽季首戰，他除了招牌的反手擰球外，正手拍攻擊比例也提升不少，加上這場發球得分率超過5成，都是獲勝的主因。

林昀儒賽後接受主辦單位訪問時表示：「開賽的時候發球、接發球都表現得很好，後面信心增加了，也就更敢放手搏殺。」

從首輪32強先丟1局再拿3局後，林昀儒目前已是跨場連贏10局，狀況調整得相當好；接下來4強的對手，將是日本名將張本智和，2人過往交手11次，林昀儒3勝8敗居下風。

林昀儒 國民 大聯盟

