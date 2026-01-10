撞球／台北公開賽吳坤霖全勝晉級 聯手柯秉逸挑戰冠軍金盃

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽，今天展開單敗淘汰賽，台灣共有20人晉級，其中4人挺進16強，最終2人晉8強，明將進行最後決賽，台灣撞士「撞球王子」柯秉逸、「港都魔獸」吳坤霖，聯手挑戰地主暌違2屆冠軍獎盃。

今天台北地區低溫籠罩，不過仍陸續吸引近千名球迷擠進位於松菸一號倉庫的比賽場地，欣賞國際級頂尖職業對抗。本屆賽事共有128名選手參賽，地主台灣共派出52名選手，經過層層淘汰，「港都魔獸」吳坤霖10：8有驚無險，擊敗世界排名第2，同時也是台北公開賽第2屆的冠軍名將比亞度（Carlo Biado），搶進8強。

事實上，這是吳坤霖首度以球館「老闆」身分出賽。去年12月，他斥資1200萬元在家鄉高雄打造具備國際賽事等級水準的撞球館，不僅作為個人訓練基地，也希望藉此帶動南部撞球運動發展。吳坤霖說：「有自己的地方，心情會比較穩定，不用再到處找地方練球。」

吳坤霖表示，自己多年來賺到的獎金幾乎全數投入，而球館預算也比原先規畫多出400至500萬元。他坦言，目前台灣撞球環境逐漸回溫，甚至被認為正處於市場即將起步的時機點，但高成本投資仍讓自己承受不小壓力，他說：「經營球場最擔心的還是虧錢，畢竟打球能賺的有限，風險一定存在，不過還是決定把眼光放遠，期待國際賽事能走出北部，讓南部球迷也有機會近距離感受高水準職業撞球對抗。」

台灣撞球運動復甦，也吸引旅外台將回流。現年41歲的「好球」陳臻為，本屆止步32強，但他帶回在越南發展的成功經驗，不僅共襄盛舉報名參賽，同時也成為賽事贊助單位之一。

陳臻為18歲開始接觸撞球，但隨著亞運撞球項目取消、產業萎縮，職業之路一度中斷。為了生活，他離開球檯，回家協助家中經營布料傳產，之後也轉戰餐飲業，擔任居酒屋店長。回憶自己的撞球路，他說：「其實年輕的時候，是真的想當職業選手。那段時間離開撞球快10年，幾乎沒有想過還能回來打球。」

陳臻為指出，台灣全盛時期曾有約5000家球場，如今球館數量大幅下滑，反觀越南球館數量已超過1萬家，吸引大量年輕族群投入，他說：「在那邊，職業選手是真的被尊重的，上場比賽就會有一種舞台明星的感覺。」

即便發展重心轉往海外，陳臻為始終沒有忘記台灣。歷經離開、回歸，再踏上越南異地，他相信，只要還有人願意投入，台灣撞球終究有再起的一天。