撞球／台北職撞公開賽 柯秉逸、吳坤霖力拚留下冠軍盃

第4屆台北職業撞球公開賽今天進行單敗淘汰賽，地主好手「撞球王子」柯秉逸、「港都魔獸」吳坤霖，都通過考驗闖進8強賽，2人將努力替台灣留下冠軍盃。

台北職業撞球公開賽從2023年開辦，首屆柯秉逸擊敗菲律賓好手伊格納西奧（Jeffrey Ignacio）奪冠，但接下來2屆都由菲律賓選手封王；今年的賽事，打到8強出爐後，也僅剩2名台將。

本屆賽事共128名選手參賽，包括52名台灣選手，「港都魔獸」吳坤霖今天在16強以10比8擊敗世界排名第2的菲律賓名將比亞多（Carlo Biado），柯秉逸則以10比4輕取自家人林達理，雙雙搶下8強門票。

這場比賽也是吳坤霖首度以球館老闆身分出賽，去年12月他斥資1200萬元在家鄉高雄打造具備國際賽事等級水準的撞球館，不僅作為個人訓練基地，也希望藉此帶動南部撞球運動發展。

吳坤霖接受主辦單位訪問時表示，自己多年來賺到的獎金幾乎全數投入，而球館預算也比原先規畫多出400至500萬元。

他坦言，高成本投資仍讓自己承受不小壓力，「經營球場最擔心的還是虧錢，不過還是決定把眼光放遠，期待國際賽事能走出北部，讓南部球迷也有機會近距離感受高水準職業撞球對抗。」

根據籤表，明天的8強賽將由吳坤霖對菲律賓的馬魯托（Aivhan Maluto）、柯秉逸對越南的鄧成堅。