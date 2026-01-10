謝淑薇百搭天后名不虛傳 攜10搭檔WTA巡迴賽奪冠

被譽為「百搭天后」的台灣網球名將謝淑薇，今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科，在布里斯本網球賽摘下合作以來首座女雙冠軍，這也是謝淑薇在WTA巡迴賽奪冠的第10位搭檔。

布里斯本網球賽屬國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，剛度過40歲生日的台灣名將謝淑薇，新賽季首戰仍與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（JelenaOstapenko）搭檔，兩人榮膺女雙頭號種子，今天在決賽以直落二擊敗第3種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa），拿下兩人合拍以來首座冠軍。

此役首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科展現絕佳宰制力，在對手發生過多失誤情況下，從開局就接連上演破發、手握3比0領先，就算第4局遭到回破，「台拉聯軍」依舊穩紮穩打，尤其化解3個破發點後氣勢大振，並順利以6比2先馳得盤。

帶著聽牌優勢進入第2盤，謝淑薇、奧斯塔朋科幾乎讓戰況「複製貼上」，又是開局接連破發，甚至一度取得4比0領先，完全不給對手扳平戰局機會；最後「台拉聯軍」在關鍵第7局再度突破對手，同時兌現冠軍點，以6比1進帳本季首冠，也替即將到來的澳洲網球公開賽增添信心。

值得一提的是，謝淑薇之前累計在WTA巡迴賽場拿到36座女雙冠軍，共與9位不同搭檔攜手奪冠，其中以中國名將彭帥的12冠最多、史翠可娃（BarboraStrycova）的10冠次之；奧斯塔朋科是謝淑薇第10位聯手高舉冠軍金盃的搭檔，重新擦亮「百搭天后」招牌。