快訊

川普對委國動手 為何俄羅斯默不作聲？專家解析：普亭目標只有一個

獨／癱瘓26年…趙學煌今凌晨過世享壽69歲 女兒慟：爸爸去當天使了

火車將通過…嬤推嬰兒車卡平交道 騎士衝鐵軌救援「錄下驚險10秒鐘」

謝淑薇百搭天后名不虛傳 攜10搭檔WTA巡迴賽奪冠

中央社／ 台北10日電
台灣網球名將謝淑薇。中新社
台灣網球名將謝淑薇。中新社

被譽為「百搭天后」的台灣網球名將謝淑薇，今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科，在布里斯本網球賽摘下合作以來首座女雙冠軍，這也是謝淑薇在WTA巡迴賽奪冠的第10位搭檔。

布里斯本網球賽屬國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，剛度過40歲生日的台灣名將謝淑薇，新賽季首戰仍與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（JelenaOstapenko）搭檔，兩人榮膺女雙頭號種子，今天在決賽以直落二擊敗第3種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa），拿下兩人合拍以來首座冠軍。

此役首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科展現絕佳宰制力，在對手發生過多失誤情況下，從開局就接連上演破發、手握3比0領先，就算第4局遭到回破，「台拉聯軍」依舊穩紮穩打，尤其化解3個破發點後氣勢大振，並順利以6比2先馳得盤。

帶著聽牌優勢進入第2盤，謝淑薇、奧斯塔朋科幾乎讓戰況「複製貼上」，又是開局接連破發，甚至一度取得4比0領先，完全不給對手扳平戰局機會；最後「台拉聯軍」在關鍵第7局再度突破對手，同時兌現冠軍點，以6比1進帳本季首冠，也替即將到來的澳洲網球公開賽增添信心。

值得一提的是，謝淑薇之前累計在WTA巡迴賽場拿到36座女雙冠軍，共與9位不同搭檔攜手奪冠，其中以中國名將彭帥的12冠最多、史翠可娃（BarboraStrycova）的10冠次之；奧斯塔朋科是謝淑薇第10位聯手高舉冠軍金盃的搭檔，重新擦亮「百搭天后」招牌。

謝淑薇 奧斯塔朋科

延伸閱讀

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

網球／台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉女網賽封后

布里斯本女網／謝淑薇攜搭檔闖女雙決賽 新賽季拚冠軍開胡

布里斯本女網／40歲謝淑薇仍猛！退地主闖進4強

相關新聞

撞球／台北職撞公開賽 柯秉逸、吳坤霖力拚留下冠軍盃

第4屆台北職業撞球公開賽今天進行單敗淘汰賽，地主好手「撞球王子」柯秉逸、「港都魔獸」吳坤霖，都通過考驗闖進8強賽，2人將...

謝淑薇百搭天后名不虛傳 攜10搭檔WTA巡迴賽奪冠

被譽為「百搭天后」的台灣網球名將謝淑薇，今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科，在布里斯本網球賽摘下合作以來首座女雙冠軍，這也是謝...

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

我國網球一姊謝淑薇今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘...

網球／澳網前夕暖身 艾卡拉茲南韓滿座表演賽擊敗辛納

澳網開賽前夕，世界排名第一的西班牙猛將艾卡拉茲今天在氣氛輕鬆的南韓表演賽中擊敗義大利勁敵辛納，這場在仁川舉行的賽事吸引1...

網球／台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉女網賽封后

在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在女單決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃，新賽季首...

最強體育後盾！富邦金控及子公司獲運動推手獎11項大獎 榮登企業之冠

運動部9日舉辦114年度運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括11項大獎肯定，榮登企業之冠！富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。