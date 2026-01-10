聽新聞
布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠
我國網球一姊謝淑薇今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗西班牙布克薩（Cristina Bucsa）／澳洲培瑞斯（Ellen Perez），開季首戰就奪冠。
謝淑薇曾在2020年於布里斯本女網賽雙打奪冠，今年她與奧斯塔朋科再度搭擋出擊，並在新年首站就於布里斯本創下佳績，兩人一路過關斬將挺進到今天的決賽，並碰上布克薩／培瑞斯。
在開盤就兩度破發得手取得3：0領先後，謝淑薇／奧斯塔朋科僅花31分鐘就以6：2先下一城，第二盤兩人更是以秋風掃落葉之姿，開盤就取得4：0領先，最終以6：1成功奪冠，這也是謝淑薇WTA生涯第36座冠軍。
