布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科在布里斯本女網賽雙打決賽；圖為兩人在2025年WTA年終總決賽出戰。（路透）
台灣名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科在布里斯本女網賽雙打決賽；圖為兩人在2025年WTA年終總決賽出戰。（路透）

我國網球一姊謝淑薇今天與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗西班牙布克薩（Cristina Bucsa）／澳洲培瑞斯（Ellen Perez），開季首戰就奪冠。

謝淑薇曾在2020年於布里斯本女網賽雙打奪冠，今年她與奧斯塔朋科再度搭擋出擊，並在新年首站就於布里斯本創下佳績，兩人一路過關斬將挺進到今天的決賽，並碰上布克薩／培瑞斯。

在開盤就兩度破發得手取得3：0領先後，謝淑薇／奧斯塔朋科僅花31分鐘就以6：2先下一城，第二盤兩人更是以秋風掃落葉之姿，開盤就取得4：0領先，最終以6：1成功奪冠，這也是謝淑薇WTA生涯第36座冠軍。

