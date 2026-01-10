網球／澳網前夕暖身 艾卡拉茲南韓滿座表演賽擊敗辛納
澳網開賽前夕，世界排名第一的西班牙猛將艾卡拉茲今天在氣氛輕鬆的南韓表演賽中擊敗義大利勁敵辛納，這場在仁川舉行的賽事吸引1萬2000名觀眾入場，座無虛席。
法新社報導，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在表演賽中以7比5、7比6（8比6）勝出，這是他與辛納（Jannik Sinner）今年首場公開比賽。
此刻距離澳網開打還有8天，他們在澳網開始前都不會再出賽，世界排名第二的辛納屆時將以二連霸冠軍身分尋求衛冕。
南韓主辦單位並未公布這兩位選手的出場費，但義大利媒體報導，這場歷時1小時47分鐘的比賽可能讓他們各自進帳逾200萬美元（約新台幣6322萬元）。
這場表演賽的比賽過程並非全然嚴肅，他們面帶微笑，用花式動作擊球娛樂滿場觀眾，贏得陣陣歡呼，還比出愛心手勢回應現場觀眾的呼喊。
艾卡拉茲與辛納過去兩年主宰男單網壇，兩人瓜分了2024年及2025年4項大滿貫賽事所有的男單冠軍。
澳網1月18日將在墨爾本展開，那時才是考驗真正降臨的時刻，他們都是奪冠呼聲相當高的選手。
