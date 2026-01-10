快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

網球／台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉女網賽封后

中央社／ 台北10日電
葛藍喬安娜。 新華社
葛藍喬安娜。 新華社

在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在女單決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃（Polina Kudermetova），新賽季首戰就抱走冠軍金盃。

世界排名129名的葛藍喬安娜是台灣「單打一姊」，新賽季首戰選擇前往澳洲參加國際女子網球協會（WTA）125等級的坎培拉女網賽，而她不僅成為台灣第4人打進決賽，今天更以直落二力退世界排名167名的烏茲別克女將庫德梅托娃，以冠軍為新賽季揭開序幕。

葛藍喬安娜

延伸閱讀

Man姐太強了！佘詩曼「新聞女王2」奪視后四度封后破紀錄

從學生學習成果出發 主導教學品質文化的共識

澳洲人在中讀博 回鄉被罵間諜 澳洲安全情報組織找上門

影／福爾摩沙古道越野賽 我國戴秀芳104K艱辛封后

相關新聞

桌球／WTT冠軍賽多哈站 林昀儒退奧恰洛夫晉級8強

我國桌球一哥林昀儒今天凌晨在WTT冠軍賽多哈站，於男單16強賽遭遇37歲的德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtchar...

運動推手獎／台灣大哥大挺25選手 連9年獲獎

台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事，連續九年獲運動部「運動推手獎」肯定，昨...

運動推手獎／富邦金控及子公司囊括11獎 企業之冠

運動部昨舉辦運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括十一項大獎肯定，榮登企業之冠。富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助...

網球／台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉女網賽封后

在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在女單決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃，新賽季首...

最強體育後盾！富邦金控及子公司獲運動推手獎11項大獎 榮登企業之冠

運動部9日舉辦114年度運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括11項大獎肯定，榮登企業之冠！富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富

桌球／林昀儒直落三勝奧恰洛夫 WTT杜哈冠軍賽闖8強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽，「台灣一哥」林昀儒今天在男單次輪以3比0擊敗兩屆奧運單打銅牌的德國名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。