網球／台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉女網賽封后

在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在女單決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃（Polina Kudermetova），新賽季首戰就抱走冠軍金盃。

世界排名129名的葛藍喬安娜是台灣「單打一姊」，新賽季首戰選擇前往澳洲參加國際女子網球協會（WTA）125等級的坎培拉女網賽，而她不僅成為台灣第4人打進決賽，今天更以直落二力退世界排名167名的烏茲別克女將庫德梅托娃，以冠軍為新賽季揭開序幕。