網球／台英混血葛藍喬安娜直落二勝 WTA坎培拉女網賽封后
在澳洲舉行的WTA坎培拉女網賽，台英混血女將葛藍喬安娜今天在女單決賽以6比4、6比2擊敗烏茲別克女將庫德梅托娃（Polina Kudermetova），新賽季首戰就抱走冠軍金盃。
世界排名129名的葛藍喬安娜是台灣「單打一姊」，新賽季首戰選擇前往澳洲參加國際女子網球協會（WTA）125等級的坎培拉女網賽，而她不僅成為台灣第4人打進決賽，今天更以直落二力退世界排名167名的烏茲別克女將庫德梅托娃，以冠軍為新賽季揭開序幕。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言