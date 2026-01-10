桌球／WTT冠軍賽多哈站 林昀儒退奧恰洛夫晉級8強

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

我國桌球一哥林昀儒今天凌晨在WTT冠軍賽多哈站，於男單16強賽遭遇37歲的德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），最終僅花21分鐘就以11：3、11： 5、11：6搶下8強門票。

林昀儒2026年首戰在WTT冠軍賽多哈站登場，在首輪拍退克羅埃西亞普卡爾（Tomislav Pucar）後，今天則是遭遇37歲的德國名將奧恰洛夫，雙方過去10度交手林昀儒取得6勝4敗對戰優勢，不過最近一次在去年世界盃碰頭，最終林昀儒以1：3敗下陣來。

但雙方今天再度交手，林昀儒卻是取得一面倒的優勢，在三局賽事中幾乎一路保持領先，最終僅花21分鐘就以直落三勝出，也是兩人生涯交手首度出現讓對手一局未得取勝的狀況。

在晉級到8強後，林昀儒接下來將遭遇日本名將松島輝空，雙方過去5度碰頭林昀儒拿下對戰5連勝，但去年倫敦挑戰賽雙方苦戰5局後，林昀儒才以3：2險勝。

林昀儒 挑戰賽 克羅埃西亞

