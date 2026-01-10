桌球／林昀儒直落三勝奧恰洛夫 WTT杜哈冠軍賽闖8強

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈冠軍賽，「台灣一哥」林昀儒今天在男單次輪以3比0擊敗兩屆奧運單打銅牌的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），搶下8強門票。

現年24歲、世界排名13名的「台灣一哥」林昀儒，WTT杜哈冠軍賽男單闖過頭關、新賽季首戰旗開得勝後，今天在次輪挑戰世界排名29名的好友奧恰洛夫，過去雙方共有10度交手，林昀儒以6勝4負稍佔上風，不過最近一次對戰以落敗收場。

首局開打後，兩人從一開始展現高張力對決，林昀儒雖然以1比3落後開局，然而接下來手感急速加溫，不僅數度擋下奧恰洛夫攻勢，搭配強勢正手拍回擊，一舉連拿10分打得對手毫無招架之力，也讓林昀儒以11比3先馳得點。

次局林昀儒持續提升火力，多次積極搶攻奏效下，早早手握9比1遙遙領先，即便被化解掉3個局點，但林昀儒仍以11比5取得聽牌優勢，加上第3局林昀儒依舊保持高檔演出，數度打穿奧恰洛夫的防線，最後靠著正手拍迫使對手回擊出界，林昀儒再以11比6如願搶下勝利。

順利拿到8強資格後，林昀儒接著將與年僅18歲、世界排名第8的日本新星松島輝空正面交鋒，其中林昀儒手握5勝0負的對戰優勢，這次期望延續對戰不敗紀錄，一舉躋身4強之列。