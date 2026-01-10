聽新聞
運動推手獎／台灣大哥大挺25選手 連9年獲獎

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
台灣大哥大董事長蔡明忠（右二）表示，台灣大挺運動強身健國，陪選手登世界舞台，讓台灣競爭力在世界留下清楚旗幟。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事，連續九年獲運動部「運動推手獎」肯定，昨由運動部長李洋頒發最高榮譽「金質獎」及「長期贊助獎」雙項殊榮。

董事長蔡明忠表示，願拋磚引玉，期待更多企業與社會各界一起挺運動，陪選手迎戰二○二六名古屋亞運與米蘭冬奧。昨天由台灣大資訊長蔡祈岩代表出席領獎。

台灣大哥大自二○○三年投入體育發展，累計投入資源逾十二點五億元，並成立「台灣大哥大運動家族」，橫跨十大運動項目、支持廿五位選手，從訓練到參賽、從選手培育到賽事支持，建立可延續的支持體系，陪伴選手征戰奧運、亞運及國際巡迴賽等世界舞台。

蔡明忠表示，台灣大哥大長期支持運動，不只是提供資源，更做扎實後盾，讓選手能穩定備戰、放心出賽，獲得最好的成績，壯大體育能量。

「台灣大哥大運動家族」成員黃筱雯李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻等橫跨拳擊、體操、高爾夫與霹靂舞等項目選手，以及富邦悍將代表球員范國宸、台北富邦勇士代表球員蔡文誠亦到場響應。

「台灣大哥大運動家族」共有廿五位選手，橫跨網球、高爾夫、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞、滑冰與亞帕拉地板滾球等十大運動項目。

其中十三位選手勇闖二○二四巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，且取得一金三銅的佳績。

運動 巴黎奧運 體育 富邦勇士 蔡文誠 李洋 唐嘉鴻 李智凱 林郁婷 黃筱雯

