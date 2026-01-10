運動推手獎／富邦集團囊括11獎 企業之冠

運動部昨舉辦運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括十一項大獎肯定，榮登企業之冠。富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券均獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金連續十七年榮獲「運動推手獎」，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控去年率先成為首家以自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，並透過富邦「有志一同」公益平台，培訓同仁成為視障陪跑員或擔任賽事志工，從企業到員工一起以行動支持運動。

富邦金控連續四年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，自二○○九年起贊助「台北馬拉松」迄今已長達十七年，並攜手主辦單位推動綠色賽事；二○一五年起，富邦連續十一年贊助支持舉重女神郭婞淳，見證她從世界冠軍邁向傳承典範的歷程；更自一九九三年起連續卅三年支持「富邦公牛隊」，建立棒球運動人才庫。

富邦未來也將持續對體育的支持與承諾，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並作為「富邦Dream Team」選手們的堅強後盾，致力運動的「傳承與培育」，落實企業力挺運動決心。