聽新聞
0:00 / 0:00

運動推手獎／富邦集團囊括11獎 企業之冠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
富邦金控及子公司於二○二五運動推手獎頒獎典禮共囊括十一項大獎肯定，為獲獎企業之冠。圖／富邦金控提供
富邦金控及子公司於二○二五運動推手獎頒獎典禮共囊括十一項大獎肯定，為獲獎企業之冠。圖／富邦金控提供

運動部昨舉辦運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括十一項大獎肯定，榮登企業之冠。富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券均獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金連續十七年榮獲「運動推手獎」，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控去年率先成為首家以自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，並透過富邦「有志一同」公益平台，培訓同仁成為視障陪跑員或擔任賽事志工，從企業到員工一起以行動支持運動。

富邦金控連續四年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，自二○○九年起贊助「台北馬拉松」迄今已長達十七年，並攜手主辦單位推動綠色賽事；二○一五年起，富邦連續十一年贊助支持舉重女神郭婞淳，見證她從世界冠軍邁向傳承典範的歷程；更自一九九三年起連續卅三年支持「富邦公牛隊」，建立棒球運動人才庫。

富邦未來也將持續對體育的支持與承諾，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並作為「富邦Dream Team」選手們的堅強後盾，致力運動的「傳承與培育」，落實企業力挺運動決心。

運動 馬拉松 永續 富邦勇士 台北馬拉松 舉重 郭婞淳 富邦悍將

延伸閱讀

2026高雄富邦馬拉松登場 補給站升級美食地圖

中職／富邦真的找來洋砲 打擊火力將是解救戰績特效藥嗎？

中職／寶兒自爆離開Fubon Angels 富邦育樂：成員名單明年季前公布

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

相關新聞

運動推手獎／台灣大哥大挺25選手 連9年獲獎

台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事，連續九年獲運動部「運動推手獎」肯定，昨...

運動推手獎／富邦集團囊括11獎 企業之冠

運動部昨舉辦運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括十一項大獎肯定，榮登企業之冠。富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助...

職撞／謝佳臻帶寶貝女兒搭晉級末班車 「非凡公子」賴嘉雄重出江湖

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽9日在台北松山文創園區一號倉庫進行敗部晉級賽，地主名將包括柯秉中、張...

取得生涯首張冬奧競速滑冰門票 陳映竹：不再只是做夢

我國競速滑冰好手陳映竹，在日前確定拿下今年米蘭冬季奧運會女子競速滑冰500公尺參賽門票，她今天也在個人臉書上分享首次獲得...

運動推手獎／中信囊括6獎項 中信兄弟球星詹子賢感謝企業挺體壇 

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）長期致力推動體育公益，培育選手躍登國際舞台，連續15年榮獲政府肯定，旗下子公司中...

體操／李智凱拚亞運鞍馬3連霸 動作編排有明確方向

台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱新賽季首要任務是完成亞運鞍馬項目3連霸，他今天受訪時表示，目前對於動作編排已有明確方向，未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。