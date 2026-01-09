職撞／謝佳臻帶寶貝女兒搭晉級末班車 「非凡公子」賴嘉雄重出江湖

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽9日在台北松山文創園區一號倉庫進行敗部晉級賽，地主名將包括柯秉中、張玉龍、謝佳臻等人都過關，老球迷的回憶「非凡公子」賴嘉雄這次也重出江湖，並挺進64強。

本屆賽事自8日展開，首日落敗的選手今天得挑戰「敗部復活」。柯秉中晉級戰強碰「倩影殺手」魏子茜，不過「球王vs.球后」並未擦出火花，柯秉中飆出「再見9-Ball in」9：1輕取對手，賽後還被魏子茜開玩笑勒脖，顯見兩人的好交情。

地主資深好手「玉面飛龍」張玉龍晉級戰也是遇到老對手，最終9：4力退剛轉籍美國的前德國名將霍曼（Thorsten Hohmann）。「黑暗騎士」謝佳臻則是戰到最後一刻以9：5擊敗南韓金壽熊，搭上晉級末班車，最後還讓年僅1歲半的女兒伸出「小手手」抽出最後一張籤，形成可愛畫面。

「老婆今天請半天假，剛好六日放假，就帶女兒來幫我加油。」謝佳臻表示雖然台北近日天氣很冷，場內溫度維持得很舒適，但自己還在適應球桌，包括第13局8號球的離譜失誤，幸好最後以「再見小摸」終結比賽，「那球有點太刻意要抓球桿，突然有點『拔』。」他苦笑說。

除了上述平時南征北討的知名球星，撞壇好久不見的「非凡公子」賴嘉雄也在9：7險勝越南范芳南後順利晉級64強，讓球迷重溫老將風采。

賴嘉雄是1998年曼谷亞運九號球雙打金牌，2001年曾獲得世界盃撞球賽季軍，不過之後大環境不佳淡出球桌，改打高爾夫球，還與「台灣一哥」林文堂等名將建立深厚友情，近年則是因五十肩毛病休養生息，「這次回來，我是把撞球當復健。」他開玩笑說。

已經超過十年沒踏進撞球場，不僅自己獲得主辦單位邀請參賽，陪著他練球的幾位「台中幫」也順利挺進會內賽，賴嘉雄笑說：「一個禮拜會練個3、4天，不過都是穿拖鞋，今天比賽好正式，實在不習慣。」

上次參加大型比賽已是2007年，不過賴嘉雄一直有關心國內外動態，這次終於上場體驗新世代的賽事節奏，他表示，「我本來就是很明快的選手，出桿秒數縮短不會有影響，倒是攻守節奏比較不適應，很多該防守的球過於躁進。」

台北公開賽經營四屆，已成目前國內最大職撞賽事，場邊不時出現貴客，包括前中華隊教練陳為志。不僅台灣，他先後前往新加坡與中國擔任總教練職務長達23年，被中國封為「美式檯球國家集訓隊終身榮譽教練員」，目前擔任CPBA的品牌榮譽代言人，持續為培育台灣年輕選手努力。

「自從疫情以後，台灣幾乎沒有20歲左右的國際選手，需要一段時間培養。」陳為志遺憾地說，楊清順、張榮麟過世後，國內的花式撞球已看不到20歲好手，「我現在就是推動環境，讓年輕人透過比賽累積經驗跟實力，畢竟球員養成沒有速成的。」

10日賽事將於上午11時開戰，並上演多場好戲，包括柯秉中與「越南球王」楊國煌的對決，11日則是下午2時開始進行第四輪與最終冠軍決賽。