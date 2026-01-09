取得生涯首張冬奧競速滑冰門票 陳映竹：不再只是做夢

我國競速滑冰好手陳映竹，在日前確定拿下今年米蘭冬季奧運會女子競速滑冰500公尺參賽門票，她今天也在個人臉書上分享首次獲得冬奧門票的心情，並指出參加奧運是每個運動員的夢想，這一次她不再只是做夢，而是即將前往奧運。

從滑輪溜冰轉戰滑冰的陳映竹，去年才在亞冬運拿下我國史上首面獎牌，儘管後來因為身體因素進行了一段時間的調養，但在下半年的奧運積分賽中，她再度調整出好狀態，在世界盃第二站加拿大卡加利站拿下女子500公尺銀牌，成為首位站上世界盃頒獎台的我國競速滑冰選手。

而上月中華民國滑冰協會也接獲冬奧最終參賽名單，陳映竹確定取得冬季奧運競速溜冰女子500公尺門票，至於李宇翔則是取得花式滑冰門票，成為台灣近30年以來第一位本土培養取得門票的好手。

陳映竹今天也在個人臉書上分享即將首度站上奧運舞台的心情，她表示，「參加奧運是每個運動員的夢想，這一次，我不再只是做夢——我即將前進奧運。在奧運資格積分賽的第二站，我滑出了個人最佳成績，拿下大道滑冰世界盃的首面獎牌，這不只感動了我自己，也感動了很多陪伴我的人，對我來說是一個很大的肯定，也讓我更有信心迎接奧運。」

陳映竹接著表示，「這個賽季幫自己加了很多額外訓練，想把自己不足的地方補起來，過程很累，但每次都告訴自己：做好了，未來的妳會感謝現在的努力。看到名字確定出現在Final名單上時，真的好開心，也很期待奧運。雖然只剩不到一個月，我會盡全力，把最好的自己帶上舞台。這趟奧運，我給自己的目標很簡單：展現自己、享受比賽。感謝一路支持我的你們。謝謝你們，讓我們一起走上奧運。」

中華民國滑冰協會秘書長劉以樂則表示，陳映竹在世界盃第二站拿下創紀錄的第2名後，奧運門票幾乎已確定入袋，在最終名單公佈後，她的心情也是相當興奮，在上月回到國訓進行調整後，月底又回到加拿大卡加利繼續進行訓練與備戰，「她的目標就是參加奧運，過去她在滑輪時奧運沒有這項目，也因為想要參加奧運的信念，一路支持著她。」

劉以樂指出，儘管陳映竹「輪轉冰」的時間並不長，但近年來屢屢寫下佳績，加上過去在滑輪時的大賽經驗不少，如果能調整出好狀態，確實有機會挑戰我國史上首面冬季奧運獎牌。

至於同樣取得冬奧門票的我國花式滑冰好手李宇翔，目前也正在保加利亞以賽代訓，並將在兩周後參加在北京舉行的四大洲花式滑冰錦標賽，今年冬季奧運他也將目標放在短曲爭取佳績，以進入長曲競賽。