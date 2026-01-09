體操／李智凱拚亞運鞍馬3連霸 動作編排有明確方向

台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱新賽季首要任務是完成亞運鞍馬項目3連霸，他今天受訪時表示，目前對於動作編排已有明確方向，未來同時期望動作獲得FIG認證。

連續兩屆亞運皆摘下亞運鞍馬金牌的李智凱，今年名古屋亞運將尋求3連霸，不過巴黎奧運後評分重新調整，讓李智凱必須「封印」部分成名技湯瑪士迴旋，為了因應新的積分週期，他在去年賽季不斷琢磨動作方向，甚至前後準備15、16套動作。

李智凱今天出席「運動推手獎」表揚典禮接受中央社採訪時指出，透過國際賽了解方向，搭配自己一些想法，目前已經有一個明確方向，包含動作編排、細節修正及傷勢控管等，接下來期望提高完成度，目標拉回東京奧運摘銀那個階段的狀態與自信心。

預計於3月體操世界盃巴庫站迎接新賽季，同時接著將密集征戰國際舞台，李智凱提到希望將比賽當作亞運前的測試，掌握可能被扣分的因素，帶著最佳狀態挑戰名古屋亞運。

李智凱去年曾在世界盃挑戰賽發表新動作，期盼獲得國際體操總會（FIG）認證，成為台灣首名擁有自己名字動作的男子體操選手。李智凱表示，能在規則本上留名是台灣男子體操一大突破，之前嘗試過6、7次都沒有成功，未來將持續嘗試，「但目標還是先擺在亞運。」