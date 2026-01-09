企業贊助總金額破59億元 卓榮泰出席運動部第17屆運動推手獎頒獎
行政院長卓榮泰、運動部長李洋、立委張雅琳、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴等人下午出席運動部舉辦「第17屆運動推手獎」表揚典禮頒獎，向長期投入選手培育與運動推廣的民間企業、團體與個人表達最誠摯的感謝。
卓院長頒發同時獲得贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎三項獎計7家，包括中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司及台灣土地銀行股份有限公司等，致力為運動發展扎根，善盡企業社會責任，將運動資源擴及全國各個角落。
「第17屆運動推手獎」，總收件數136件與獲獎數129件（含贊助類108件、推展類21件），企業總贊助運動總金額破新台幣59億元，共計77個單位獲獎，頒發129座獎座，均創下歷年新高，顯示台灣運動發展的蓬勃發展。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言