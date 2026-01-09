快訊

中央社／ 台北9日電
2025年度台灣職業圍棋聯合頒獎暨新科職棋授證典禮9日登場，其中圍棋名將許皓鋐（圖）不僅拿到天元賽、友士盃十段賽、國手賽及棋王賽的冠軍獎盃，更進帳人氣王、年度最優秀棋士獎（MVP），成為最大贏家。圖中央社提供
2025年度台灣職業圍棋聯合頒獎暨新科職棋授證典禮9日登場，其中圍棋名將許皓鋐（圖）不僅拿到天元賽、友士盃十段賽、國手賽及棋王賽的冠軍獎盃，更進帳人氣王、年度最優秀棋士獎（MVP），成為最大贏家。圖中央社提供

台灣圍棋名將許皓鋐去年進帳4座職業賽冠軍，並勇奪年度最優秀棋士獎（MVP），新賽季有機會挑戰周俊勛的50冠紀錄。許皓鋐表示，專注自身表現，並期許在世界賽有所發揮。

近年宰制台灣圍棋棋壇的名將許皓鋐，上季分別拿到天元賽、友士盃十段賽、國手賽及棋王賽的冠軍，其中十段賽更締造8連霸、包辦賽史超過半數的冠軍，續寫「許皓鋐障礙」，今天更在台灣職業圍棋頒獎典禮勇奪人氣王、年度最優秀棋士獎（MVP）。

許皓鋐出席頒獎典禮接受中央社採訪時表示，對於上季整體表現不是很滿意，雖然還是有下出內容不錯的棋局，不過也輸掉一些應該能夠獲勝的比賽，中後盤的專注度成為考驗，尤其名人賽提前在8強遭到淘汰，讓他矢言本季要奪回錯失的冠軍金盃。

許皓鋐自認，有些發揮還可以的比賽，可能在最後階段稍微有點鬆懈，導致與勝利擦肩而過，因此新賽季對中後盤的佈局需要更謹慎，也不會密集參加國內的職業賽，並在比賽、訓練之餘，逐步投入教學領域，「當然還是以比賽為主。」

目前許皓鋐生涯累計44座冠軍，有機會挑戰「紅面棋王」周俊勛的50冠紀錄，不過他提到畢竟年代不一樣，因此仍專注在自身表現上，期望把重點放在世界賽的發揮。

海峰棋院董事長林文伯在致詞時指出，所處的世界正以非常快的速度變化，在這樣的時代需要學習調整、適應環境，但同時也更需要持之以恆的努力、勇於挑戰的意志來守護初心，勉勵年輕的棋士們在棋盤上全力以赴，回報默默支持的人，希望大家都能帶著這樣心情繼續往前走。

圍棋／名將許皓鋐奪MVP樹立「障礙」 新賽季有望拚周俊勛紀錄

