布里斯本女網／謝淑薇攜搭檔闖女雙決賽 新賽季拚冠軍開胡

中央社／ 台北9日電
台灣名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科闖進布里斯本女網冠軍戰。 路透
在澳洲舉行的WTA布里斯本網球賽，台灣名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科在女雙4強以6比2、6比4擊敗烏克蘭的克奇諾姊妹、挺進決戰，將尋求在新賽季首戰冠軍開胡。

布里斯本網球賽屬國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，同時是澳洲網球公開賽的前哨戰，台灣名將謝淑薇持續與搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手合作，兩人榮膺女雙頭號種子，新賽季首戰仍展現默契，勢如破竹挺進冠軍戰，有望挑戰本季首座冠軍金盃。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在4強面對烏克蘭雙胞胎組合L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）、N.克奇諾（Nadiia Kichenok），「台拉聯軍」首盤開打就展現宰制力，不僅開局就上演破發，兩人第5局又再次破發成功，並順勢以6比2先馳得盤。

次盤前8局打完雙方以4比扯平，第9局「台拉組合」再度破發並取得關鍵超前，已「聽牌」的兩人也沒浪費機會，以6比4拍落對手並取得決賽入場券。接下來將與第3種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa） 爭冠。

