布里斯本女網／謝淑薇攜搭檔闖女雙決賽 新賽季拚冠軍開胡

在澳洲舉行的WTA布里斯本網球賽，台灣名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科在女雙4強以6比2、6比4擊敗烏克蘭的克奇諾姊妹、挺進決戰，將尋求在新賽季首戰冠軍開胡。

布里斯本網球賽屬國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，同時是澳洲網球公開賽的前哨戰，台灣名將謝淑薇持續與搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手合作，兩人榮膺女雙頭號種子，新賽季首戰仍展現默契，勢如破竹挺進冠軍戰，有望挑戰本季首座冠軍金盃。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在4強面對烏克蘭雙胞胎組合L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）、N.克奇諾（Nadiia Kichenok），「台拉聯軍」首盤開打就展現宰制力，不僅開局就上演破發，兩人第5局又再次破發成功，並順勢以6比2先馳得盤。

次盤前8局打完雙方以4比扯平，第9局「台拉組合」再度破發並取得關鍵超前，已「聽牌」的兩人也沒浪費機會，以6比4拍落對手並取得決賽入場券。接下來將與第3種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa） 爭冠。