羽球／「有她才找回自我」 前世界球王桃田賢斗宣布結婚
現年31歲的日本羽球前球王桃田賢斗，今天透過社群平台宣布結婚消息，除感謝一路上支持的家人與粉絲，還提到有她的支持才能找回自我。
桃田賢斗發文曬出婚戒並寫道，「致一直支持我的各位，這是我的私事，但想向大家報告，我已經完成結婚登記了。持續競技的過程中，遇到很多非常辛苦時刻，每當那時候，家人、相關人士、支持我的粉絲們，以及在身邊支持我的她，我才能找回自我，並快樂從事羽球運動，真的充滿感激！」
「未來我會帶著更重的責任、覺悟，感恩與初心，繼續全力投入比賽。也請大家今後繼續給我不變的支持與鼓勵，謝謝大家！」
桃田賢斗羽球職業生涯一波三折，2018年9月成為日本史上首位男單球王，待在寶座約3年，2019年拿下11冠，打破馬來西亞名將李宗偉單季最多冠紀錄。2018和2019年世錦賽更締造二連霸。
不過2016年里約奧運因賭博問題無緣參賽，2020年在馬來西亞遭遇車禍，2021東京奧運預賽止步，2024年巴黎奧運受傷勢和體能下滑影響，連參賽資格都沒拿到。桃田賢斗去年4月打完湯姆斯盃後，正式從日本國家隊退休，未離開熱愛的羽球領域，目前效力 NTT東日本隊，以「選手兼教練」身分指導其他球員。
