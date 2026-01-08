快訊

撞球／台北職撞公開賽開打 「炸粿王子」許凱綸復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
多年未公開亮相參賽的「炸粿王子」許凱綸復出。圖／CTPBA提供
多年未公開亮相參賽的「炸粿王子」許凱綸復出。圖／CTPBA提供

2026年第四屆 Universal台北職業撞球公開賽今天起一連4天於台北松山文創園區一號倉庫火熱開打，共128名男、女子選手參戰，角逐最後10萬2800美元的總獎金及冠軍金盃，現場赫見多年未參戰的彰化「炸粿王子」許凱綸也默默出現在今年賽事。

Universal台北職業撞球公開賽，連2年在台北松山文創園區熱鬧開打，中華民國撞球總會會長趙豐邦相當感謝廠商的支持，讓選手有發揮舞台，總會的立場就是全力支持。

趙豐邦說：「我們還是希望台灣撞球能愈來愈熱鬧，選手都能無斷層地一代接一代，選手就是需要賽事的刺激，持續性比賽對整體環境都是好事。」最後他也期待這項賽事能每年都盛大開戰，成為年輕選手努力的目標。

疫情期間自2020年起淡出撞球圈，回到彰化二林接下家族餐飲事業「阿源炸粿」的「炸粿王子」許凱綸，這次不只重返賽場，更是一登場就被安排在電視轉播桌喚起球迷回憶，許凱綸坦言，「現在撞球對我而言就像是娛樂，用來調劑身心靈，家裡餐飲事業繁忙，只能趁零星空檔出來比賽，不會再像過往以打球為主。」

除選手外，裁判陣容同樣有亮點。正職從事小朋友特教工作的大會裁判長許婷婷，累積25年裁判資歷，2015年安麗盃冠亞軍戰後，曾遠赴葡萄牙執法，隨後退休淡出，直到近2年才再度被大會「請出山」，負責整合裁判事務。

許婷婷分享，本屆賽事共招募16名裁判協助執法，來自各行各業，甚至超過10人是現役博士生、研究生，大家早在2至3個月前就開始投入準備，並在百忙之中排出時間為賽事服務，讓她相當感動。她直言：「前置階段大家願意在沒有薪水的情況下參與整合，沒有熱情真的做不來，裁判不是高薪工作，但絕對是靠團隊熱情撐起來的。」

台北職業撞球公開賽連2年在松山文創園區開打，吸引大批民眾駐足觀戰。圖／CTPBA提供
台北職業撞球公開賽連2年在松山文創園區開打，吸引大批民眾駐足觀戰。圖／CTPBA提供
大會裁判團隊臥虎藏龍。圖／CTPBA提供
大會裁判團隊臥虎藏龍。圖／CTPBA提供

