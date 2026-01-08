元旦起跑8天黑色超跑雪橇環台訓練落幕 陳彥博3月參加北極圈極地賽

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳彥博完成為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超跑雪橇環台訓練」。圖／極地超馬運動員陳彥博提供
陳彥博完成為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超跑雪橇環台訓練」。圖／極地超馬運動員陳彥博提供

台灣極地超馬選手陳彥博於今年1月1日在總統府參加完元旦升旗典禮後，隨即展開為期8天、總距離長達433公里的「第三屆黑色超跑雪橇環台訓練」，這項艱鉅的挑戰是為了模擬極地賽事的負重環境，並為三月的國際賽事進行備賽訓練。

訓練期間適逢強烈寒流發威，陳彥博在體感溫度僅有五度的濕冷環境中，拖著重達20公斤的雪橇裝備一路向南挺進。由於行前籌備賽事與高強度訓練導致嚴重睡眠不足，他在首日抵達桃園大溪途中，一度累到直接趴在路邊小憩，畫面令人心疼。儘管全台籠罩在陰雨之中，他仍憑藉堅定意志，頂著風雨完成每日預定的移動里程。陳彥博說：「這次訓練比照國際賽事的狀態去調整，每個休息站僅做3-7分鐘的休息，就繼續往前衝。」

今天迎來訓練的最後一天，陳彥博成功克服長途跋涉帶來的肌肉疲勞與低溫挑戰，抵達設於高雄美術館的終點站。現場湧入大批支持者與粉絲，在寒冬中為陳彥博獻上最熱烈的掌聲與驚呼。許多粉絲熱情地為他喝采，恭喜他圓滿完成此次433公里的訓練，這些陪伴與鼓勵也為他在漫長訓練後的疲憊身軀注入一股暖流。

陳彥博表示，「一路上許多遇到感人的故事，希望每個人在2026年一起活出精彩，保持正向與向上力量，希望可以傳遞給社會，用一點點凝聚力擴散出去，讓這個社會可以變得更好。」

陳彥博擁有豐富的國際賽經驗，曾奪下2016年全球四大極地超馬賽世界總冠軍，並在2025年成為首位完賽加拿大北極圈617公里長征賽的亞洲選手。此次環台訓練是為了即將到來的挑戰做最後衝刺，陳彥博將於今年3月再度代表台灣出發，前往參加北極圈極地賽事。他不僅是在為國爭光，更希望透過每年的自主訓練，向社會傳遞勇於挑戰、永不放棄的運動員精神。

