馬來西亞羽賽／周天成生日輸球 寶島男將全軍覆沒

我國共有7組選手在BWF超級1000等級的馬來西亞公開賽闖過頭關，今天女雙許尹鏸／林芝昀因中國對手賈一凡／張殊賢退賽，兵不血刃晉級8強；今天過36歲生日的「壽星」周天成沒能收贏球賀禮，連輸兩局不敵日本好手西本拳太。

世界排名第6的小天，前天男單首輪在「內戰」拍下世界排名12的自家人「左手重砲」林俊易，今天和世界排名14的西本拳太上演生涯第17次交手。西本拳太首局8：7時連下6分拉開差距；小天雖在15：20落後下瓦解2個局點，但第3個危機撲球不及，讓西本拳太以21：17先下一城。

第二局小天一路落後，13：17時腳底打滑仰躺在底線，雖能起身續戰，但再連2分讓西本拳太拿到賽末點，最終以15：21遭淘汰。

和小天幾乎同時上陣的男雙組合陳子睿／林煜傑，是唯一挺進第二輪的寶島男雙組合，世界排名38的年輕小將今天碰世界排名第6的印尼名將組合法賈（Fajar Alfian）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri），第一局打出競爭力，從8：14落後追到19：19平手，可惜關鍵時刻讓對手連下2分，以19：21讓出。

第二局寶島組合靠嚴密防守持續緊咬比分，但18：18時被對手連續攻擊得手，儘管瓦解一個危機，但19：20下林煜傑救球倒地出現空檔，讓印尼組合殺球收下最後一分，以再一個21：19拿下勝利。

稍早進行的混雙陳政寬／許尹鏸和女雙胡綾芳／鄭宇倢都遭淘汰，小天和男雙組合落敗後代表寶島男將全軍覆沒；晚場還有兩組台灣女將要壓軸上陣，女單林湘緹將在第二球場最終戰碰名列第2種子的中國好手王祉怡，列女雙第7種子的謝沛珊／洪恩慈將在第三球場碰日本組合平本梨梨菜／石川心菜。