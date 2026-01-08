桌球／新年首戰逆轉勝 林昀儒闖WTT冠軍賽多哈站16強
桌球新賽季在多哈點燃戰火，我國「一哥」林昀儒今天登場，面對克羅埃西亞普卡爾（Tomislav Pucar）先失一局後馬上調整，接續連趕3局，順利以8：11、11：9、11：6、11：7奪勝，晉級WTT冠軍賽多哈站16強，下戰將和德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）和巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）之戰的勝家搶8強門票。
世界排名13的林昀儒，過往碰排名26的普卡爾取得4戰全勝優勢，不過今天對決首局兩度陷入5分落後，雖在5：10下連續瓦解對手3個局點，但普卡爾第4個局點出現幸運擦網球，讓林昀儒以8：11讓出首局。
第二局林昀儒6：5領先下，普卡爾出現發球失誤，接續林昀儒發球直接得分，連拿3分下拉開比分，進而取得10：7的局點優勢；普卡爾連趕2分下讓林昀儒喊出暫停，恢復比賽後換「小林同學」出現擦網球，略微驚險以11：9扳平局數。
林昀儒第三局打出8：1的開節攻勢，雖被對手連追4分，不過即時回穩，加上普卡爾在局末點直接發球掛網送分，讓林昀儒以11：6取得局數「聽牌」優勢。
第四局林昀儒開賽就取得3：0優勢，雖兩度被追到1分差，不過普卡爾關鍵時刻又出現發球失誤，讓林昀儒領先達到7：5，接續更連下3分取得賽末點，最終在第3個機會兌現勝利，以11：7收下勝利。
昨天先上場的「一姊」鄭怡靜直落三不敵中國好手王藝迪，讓林昀儒成為僅存的台將希望。
