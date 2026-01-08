路跑／陪伴跑者以最佳狀態站上起跑線 渣打馬打造首屆「跑者備賽基地」

2026渣打台北公益馬拉松將於本周日熱血起跑，本屆賽事以「一起，跑更遠」為主題，號召全民透過跑步響應公益、推廣全民運動精神，為協助跑者以最佳狀態迎戰賽事，渣打台北公益馬拉松首度打造為期三天的「跑者備賽基地」，自今天起至10日，連續三天於台北松菸文創園區五號倉庫登場，活動首日由中職啦啦隊女孩熱力開場，歡迎跑者於活動期間到現場共襄盛舉。

渣打台北公益馬拉松為跑者量身打造的「跑者備賽基地」，除了提供跑者現場領取物資，也結合多元運動相關品牌與體驗內容，打造賽前調整狀態、安心迎養的期間限定備賽空間。渣打銀行表示，「2026渣打台北公益馬拉松首度推出跑者備養基地，是賽事服務的全新升級，陪伴跑者在賽前做好準備，以最佳狀態站上起跑線。」

活動首日聚焦於「裝備」與訓練分享，邀請知名跑者梁哲睿及運動網紅一輪，分享交流備賽與孕期跑步的經驗，協助跑者掌握賽前準備關鍵。第二天則以「身體」為主軸，邀請網紅營養師Luca（嚕藥師）分享賽前備賽的營養補給觀念，並由專業物理治療師講解賽後修復與保養方式，幫助跑者建立完整的運動照護觀念。除了身體機能之外，活動第三天主打「心靈放鬆」，除規劃賽前瑜珈伸展與放鬆課程外，舞台區更邀請DJ現場演出，並提供無酒精飲品，讓跑者在賽前獲得身心靈的全方位調整。

渣打台北公益馬拉松將於11日開跑，不少跑者今天來到備賽基地領取物資。記者劉肇育／攝影

本次跑者備賽基地集結知名運動品牌New Balance，以及主打運動科技的IMOTEK艾蒙特科技等多個品牌共襄盛舉，提供備賽裝備指南、專業訓練建議與品牌互動體驗。New Balance於現場提供全新跑鞋1080 V15試跑體驗，完成體驗並拍照打卡上傳，即可獲得New Balance跑動模型車一台；「運動科技品牌 IMOTEK 艾蒙特科技」則提供免費步態與跑步姿勢檢測服務，透過專業分析協助跑者掌握自身跑步狀態，為參加渣打台北公益馬拉松的跑者提供更科學、安心的備賽支援。

除備賽基地為所有選手提供完善的賽前準備體驗外，渣打台北公益馬拉松賽事前一日，主辦單位也特別為海外選手規劃Shakeout Run 專業賽前訓練，協助海外選手於正式比賽前調整狀態、熟悉環境。Shakeout Run 路線行經台北 101、國父紀念館等具代表性的城市地標，讓選手在輕鬆暖身的同時，實際感受台北市區賽道氛圍。不僅有助於海外選手進行賽前調整，也促進不同國籍跑者之間的交流互動，展現渣打台北公益馬拉松兼具專業規劃與國際視野的賽事特色。