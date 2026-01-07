快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

聽新聞
0:00 / 0:00

布里斯本女網／40歲謝淑薇仍猛！退地主闖進4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(左)與搭檔奧斯塔朋科。 新華社資料照
謝淑薇(左)與搭檔奧斯塔朋科。 新華社資料照

剛過40歲生日的我國網球「一姊」謝淑薇，新賽季和拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍從布里斯本女網賽出發，名列女雙頭號種子的台拉組合順利過頭關，今天8強賽雖打到「超級搶10」仍出線，朝各自的第2座布里斯本金盃前進。

台拉組合今天遭遇地主韓天遇／捷克穆霍娃（Karolina Muchova），首盤第二局就完成破發，第三局雖遭回破，第四局立刻再突破，連破對手3個發球局下以6：1先下一城。

第二盤戰況翻轉，澳捷組合先取得局數3：0領先，第六局再度破發，以6：1扳平盤數，將戰局逼到「超級搶10」。

「超級搶10」中，台拉組合先取得3：0領先，加上對手雙發失誤送分、謝淑薇網前對峙取分再下分數，直接帶著6：0優勢進入換場，不料換場後自己也奉送雙誤，反讓對手回敬一波連拿6分攻勢扳平比分。

再度換場後，台拉組合分數再進帳，連拿2分後對手再奉送網前掛網失誤，讓頭號種子取得賽點優勢，最後在奧斯塔朋科發球分下謝淑薇直接截擊得手，讓頭號種子以10：6挺進4強。

謝淑薇2020年和捷克前史翠可娃（Barbora Strycova）打下布里斯本女網賽金盃，奧斯塔朋科2024年也曾在女雙登頂，今年攜手挺進4強，有望挑戰各自的第2座女雙桂冠。

謝淑薇 奧斯塔朋科 史翠可娃

延伸閱讀

馬來西亞羽賽／連兩局逆轉出線 寶島女雙奪台將首勝

捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪

網球／謝淑薇布里斯本網賽女雙首輪奪勝 新賽季首戰開紅盤

WTA年終賽／不敵芭波絲、史蒂芬妮 謝淑薇雙打4強止步

相關新聞

布里斯本女網／40歲謝淑薇仍猛！退地主闖進4強

剛過40歲生日的我國網球「一姊」謝淑薇，新賽季和拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍從布里斯本...

馬來西亞羽賽／連兩局逆轉出線 寶島女雙奪台將首勝

BWF超級1000等級的馬來西亞公開賽昨天點燃戰火，為台將打下第一勝的許尹鏸，昨天是混雙開胡，今天和女雙搭檔林芝昀以兩個...

撞球／CTPBA職撞冠軍戰台菲大戰 柯秉逸逆轉18歲菲國天才AJ 

CTPBA職業撞球巡迴賽總冠軍戰今天上演柯秉逸與18歲「AJ」馬納斯（Albert James Manas）的「台菲大戰...

義大利冬奧開幕倒數1個月 國際奧會：有信心如期就緒

距離義大利米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開幕僅1個月，部分場館工程延誤引發疑慮，國際奧林匹克委員會（...

馬來西亞羽賽／一二哥對決 周天成拍下林俊易

馬來西亞公開賽今天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，世界排名第6的「一哥」周天成和世界排名12的「左手重砲」林俊易正...

2026金門馬拉松進入倒數 縣府全面整備迎接萬名跑者

2026金門馬拉松進入最後倒數，金門縣政府特別召開第二次籌備會議，由縣府參議李廣榮主持，轉達縣長陳福海對賽事的高度重視。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。