布里斯本女網／40歲謝淑薇仍猛！退地主闖進4強

剛過40歲生日的我國網球「一姊」謝淑薇，新賽季和拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍從布里斯本女網賽出發，名列女雙頭號種子的台拉組合順利過頭關，今天8強賽雖打到「超級搶10」仍出線，朝各自的第2座布里斯本金盃前進。

台拉組合今天遭遇地主韓天遇／捷克穆霍娃（Karolina Muchova），首盤第二局就完成破發，第三局雖遭回破，第四局立刻再突破，連破對手3個發球局下以6：1先下一城。

第二盤戰況翻轉，澳捷組合先取得局數3：0領先，第六局再度破發，以6：1扳平盤數，將戰局逼到「超級搶10」。

「超級搶10」中，台拉組合先取得3：0領先，加上對手雙發失誤送分、謝淑薇網前對峙取分再下分數，直接帶著6：0優勢進入換場，不料換場後自己也奉送雙誤，反讓對手回敬一波連拿6分攻勢扳平比分。

再度換場後，台拉組合分數再進帳，連拿2分後對手再奉送網前掛網失誤，讓頭號種子取得賽點優勢，最後在奧斯塔朋科發球分下謝淑薇直接截擊得手，讓頭號種子以10：6挺進4強。

謝淑薇2020年和捷克前史翠可娃（Barbora Strycova）打下布里斯本女網賽金盃，奧斯塔朋科2024年也曾在女雙登頂，今年攜手挺進4強，有望挑戰各自的第2座女雙桂冠。