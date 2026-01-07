馬來西亞羽賽／連兩局逆轉出線 寶島女雙奪台將首勝

BWF超級1000等級的馬來西亞公開賽昨天點燃戰火，為台將打下第一勝的許尹鏸，昨天是混雙開胡，今天和女雙搭檔林芝昀以兩個23：21力退加拿大組合登特（Jackie Dent）／克莉絲托．賴（Crystal Lai），再度成為今天第一組開胡的台將。

許尹鏸／林芝昀出賽前，混雙李佳馨／吳冠勳、詹又蓁／葉宏蔚都落馬，女單宋碩芸碰印度名將辛德胡也連輸兩局；男單戚又仁碰日本好手奈良岡功大以兩個18：21敗陣，「羽球王子」王子維碰拿過世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）也以10：21、13：21落敗，女雙組合許雅晴／宋祐媗碰中國組合賈一凡／張殊賢也沒能闖關。

男雙雙胞胎李芳任／李芳至和列第6種子的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）大戰1小時13分鐘，首局雖瓦解對手5個局點逆轉拿下，但沒能乘勝追擊，苦戰3局以26：24、4：21、8：21遭淘汰。

許尹鏸／林芝昀成為今天第一組晉級的台將，面對世界排名39的對手，寶島組合首局克服兩度4分落後劣勢，以23：21先下一城；第二局再從8：14落後下一路追趕，且在18：20時瓦解對手兩個局點，最終以再一個23：21收下勝利。

馬來西亞公開賽總獎金145萬美元，今天包括男單好手李佳豪、男雙陳子睿/林煜傑、女雙鄭宇倢／胡綾芳都將上陣，女單更將上演「寶島內戰」，由林湘緹和邱品蒨正面對決。