義大利冬奧開幕倒數1個月 國際奧會：有信心如期就緒

距離義大利米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開幕僅1個月，部分場館工程延誤引發疑慮，國際奧林匹克委員會（IOC）執行長杜比今天告訴法新社，他有信心一切將如期就緒。

義大利米蘭-柯蒂納冬奧部分賽場的籌備工作先前進度落後，特別是冰球、雪板及自由式滑雪的場館最受關注。

杜比（Christophe Dubi）書面回覆法新社表示：「距離開幕式僅剩1個月，我們正處於各項工作步入正軌的階段。籌備工作已從規畫階段進入所有賽區的全面運作執行階段。」

他還說：「近期舉行的測試賽，包括競速滑冰、冰球，以及上週末在費耶美山谷（Val di Fiemme）舉行的冬季兩項（biathlon），都證實了就緒程度，並提供寶貴的最終資訊。這些都增強了我們的信心。」

位於米蘭、將主辦冰球決賽的Santagiulia Arena預計於本週啟用，較原定計畫推遲了一個月。下月的冬奧也將見證北美職業冰球聯盟（NHL）球員時隔12年重返奧運殿堂。

義大利冬奧開幕倒數1個月 美聯社

國際冰上曲棍球總會（IIHF）主席塔迪夫（LucTardif）昨天表示：「冰球的基礎設施，包括更衣室、練習區和比賽場館，都將如期就緒。這將會是一場精彩的賽事。」

此外，雪板與自由式滑雪賽事將在鄰近瑞士邊界的利維尼奧（Livigno）舉行，當地正加速進行人工造雪，以建造跳台、障礙物及雪上技巧（mogul）所需的賽道。

造雪作業先前因技術問題延宕數日，但2026冬奧執行長瓦尼耶（Andre Varnier）昨天向法新社保證，目前造雪進度正如預估進行。