快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

馬來西亞羽賽／一二哥對決 周天成拍下林俊易

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

馬來西亞公開賽今天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，世界排名第6的「一哥」周天成和世界排名12的「左手重砲」林俊易正面交鋒，小天延續對戰優勢，以21：14、21：12奪勝，成為今天第二位拿到16強門票的台將。

8日將過36歲生日的小天，馬來西亞公開賽名列第5種子，首輪就和林俊易碰頭，寶島前2好手過去6度對陣由小天取得4勝2敗優勢。

今天對陣，林俊易三度取得2分優勢，但小天先將比分14：14扳平，接續更打出連拿7分攻勢，以21：14先下一城。

第二局小天一路領先，14：12時又打出連拿7分的關門攻勢，最終就以21：12收下對戰3連勝。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000等級，總獎金145萬美元，打開場的寶島混雙陳政寬／許尹鏸克服決勝局6分落後劣勢，以21：19、19：21、21：17力退世界排名24的丹麥組合維斯特加德（Mads Vestergaard）／布施（Christine Busch），成為率先晉級的台將。

小天和林俊易上場前，另組台灣混雙楊博軒／胡綾芳先上陣，可惜面對德國塞德爾（Marvin Seidel）／阮福芳先盛後衰，以21：18、19：21、12：21遭逆轉，無緣晉級。

林俊易 混雙 周天成

延伸閱讀

馬來西亞羽賽／決勝局連趕5分大逆轉 寶島混雙闖頭關

羽球／BWF新賽季登場 周天成大馬羽球賽首輪對林俊易

羽球／「富士山下她說好」 林俊易向大4歲女友求婚成功

羽球年終賽／對手傷退收預賽首勝 周天成：最不希望看到的事

相關新聞

馬來西亞羽賽／一二哥對決 周天成拍下林俊易

馬來西亞公開賽今天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，世界排名第6的「一哥」周天成和世界排名12的「左手重砲」林俊易正...

2026金門馬拉松進入倒數 縣府全面整備迎接萬名跑者

2026金門馬拉松進入最後倒數，金門縣政府特別召開第二次籌備會議，由縣府參議李廣榮主持，轉達縣長陳福海對賽事的高度重視。...

運動推手獎周五登場 獲獎數創歷年新高

「第17屆運動推手獎」頒獎典禮將於本周五在台北表演藝術中心球劇場舉行，總收件數136件與獲獎數129件（含贊助類108件...

桌球／WTT杜哈冠軍賽明開打 林昀儒、鄭怡靜迎接新賽季

在卡達杜哈舉行的WTT冠軍賽將於明天登場，這是今年新賽季首戰，台灣有林昀儒、鄭怡靜出賽。根據籤表，林昀儒對上克羅埃西亞的...

馬來西亞羽賽／決勝局連趕5分大逆轉 寶島混雙闖頭關

馬來西亞公開賽今天點燃戰火，開場就有兩組台將上陣，女單好手白馭珀雖不敵日本名將奧原希望，但混雙組合陳政寬／許尹鏸上演逆轉...

網球／退出澳網熱身賽 約克維奇休息兩個月直接打大滿貫

38歲塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）宣布，退出澳網前的阿得雷德公開賽，原因是身體還沒準備好，意味不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。