馬來西亞羽賽／一二哥對決 周天成拍下林俊易

馬來西亞公開賽今天點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，世界排名第6的「一哥」周天成和世界排名12的「左手重砲」林俊易正面交鋒，小天延續對戰優勢，以21：14、21：12奪勝，成為今天第二位拿到16強門票的台將。

8日將過36歲生日的小天，馬來西亞公開賽名列第5種子，首輪就和林俊易碰頭，寶島前2好手過去6度對陣由小天取得4勝2敗優勢。

今天對陣，林俊易三度取得2分優勢，但小天先將比分14：14扳平，接續更打出連拿7分攻勢，以21：14先下一城。

第二局小天一路領先，14：12時又打出連拿7分的關門攻勢，最終就以21：12收下對戰3連勝。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000等級，總獎金145萬美元，打開場的寶島混雙陳政寬／許尹鏸克服決勝局6分落後劣勢，以21：19、19：21、21：17力退世界排名24的丹麥組合維斯特加德（Mads Vestergaard）／布施（Christine Busch），成為率先晉級的台將。

小天和林俊易上場前，另組台灣混雙楊博軒／胡綾芳先上陣，可惜面對德國塞德爾（Marvin Seidel）／阮福芳先盛後衰，以21：18、19：21、12：21遭逆轉，無緣晉級。