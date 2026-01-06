2026金門馬拉松進入倒數 縣府全面整備迎接萬名跑者

2026金門馬拉松進入最後倒數，金門縣政府特別召開第二次籌備會議，由縣府參議李廣榮主持，轉達縣長陳福海對賽事的高度重視。縣府指出，金門馬拉松不僅是年度最大體育盛事，更是向國內外展現城市形象與人文特色的重要「體育明信片」，要求各單位以「辦喜事」態度密切合作，從安全、交通到環境與服務細節全面到位。

此次會議由教育處、運動發展中心等單位，會同承辦的中華路跑協會及協辦單位與會，逐一盤點賽事流程、賽道規劃、交通管制、醫療救護、環境整備與後勤支援，進行賽前最後總檢。

縣府表示，第19屆金門馬拉松兩日賽程共吸引逾1萬3千人報名，較去年成長約1千人，在全台賽事競爭激烈下表現亮眼。李廣榮形容馬拉松是「金門的大喜事」，要求交通管制、賽道工程與環境整理務必如期完成，並列入賽前追蹤重點。

賽事維持二日賽制，1月24日於金城田徑場舉行4公里健跑與健走等健康休閒組，共6293人參加；1月25日於金馬聯合服務中心前廣場登場，進行全程、半程馬拉松及10公里路跑等競賽組，參賽人數7115人，清晨6時50分鳴槍起跑。

為突顯戰地特色，金門防衛指揮部將於25日在古寧頭牌樓旁辦理軍事裝備陳展，展出戰車、裝步戰鬥車與榴彈砲，讓跑者與民眾近距離感受金門歷史風貌。

針對賽道安全，縣府要求工務處於1月19日前完成重點施工路段收邊復原，青年住宅前深溝與路旁土堆列為優先改善項目；警方也將在狹窄路段加強疏導，中央公路設置引導設施，降低人車衝突。

同時啟動全島環境整備，修剪植栽、清理賽道沿線，賽前兩天加強主要幹道清掃。完賽物資方面，結合地方產業提供紀念酒、初馬禮與特色小吃補給區，展現金門風味。