桌球／WTT杜哈冠軍賽明開打 林昀儒、鄭怡靜迎接新賽季

在卡達杜哈舉行的WTT冠軍賽將於明天登場，這是今年新賽季首戰，台灣有林昀儒、鄭怡靜出賽。根據籤表，林昀儒對上克羅埃西亞的普卡爾，鄭怡靜首戰中國的王藝迪。

世界桌球職業大聯盟（WTT）本週點燃新賽季戰火，杜哈冠軍賽是除了年終總決賽外，僅次於大滿貫等級的賽事，僅舉辦男單、女單項目。

鄭怡靜去年9月因為腳踝傷勢退出澳門冠軍賽，之後就缺席幾場比賽，復出後力拚年終總決賽也沒能如願。根據WTT官網，鄭怡靜目前最新世界排名雖下滑至第21，但仍是台灣女單最佳排名。

依照賽事女單籤表，鄭怡靜本週在杜哈冠軍賽首輪，將對上世界排名第5的中國名將王藝迪；雙方生涯共交手過7次，鄭怡靜全都吞敗，最近一次是去年的仁川冠軍賽，當時以0比3遭淘汰。

鄭怡靜的教練鄭佳奇接受中央社訪問時表示，冠軍賽的每一位對手都是各國頂尖選手，競爭強度相當高，加上鄭怡靜前一段時間受到腳傷與感冒影響，狀態仍在調整中。

鄭佳奇強調，只要踏上賽場，就一定全力以赴，這是對自己，也是對對手的尊重，「對上王藝迪，我們以學習與挑戰的心態去面對，希望在高強度對抗中累積經驗，持續調整，為接下來的賽事做好準備。」

至於林昀儒在杜哈冠軍賽的男單籤表，首輪將對上克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），如果順利過關，16強將遇上德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）和巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）之間的勝方。