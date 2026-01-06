快訊

馬來西亞羽賽／決勝局連趕5分大逆轉 寶島混雙闖頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
混雙組合陳政寬／許尹鏸在馬來西亞羽賽上演逆轉勝，3局拍下丹麥組合，率先挺進16強。 新華社
馬來西亞公開賽今天點燃戰火，開場就有兩組台將上陣，女單好手白馭珀雖不敵日本名將奧原希望，但混雙組合陳政寬／許尹鏸上演逆轉勝，3局拍下丹麥組合，率先挺進16強。

羽球新賽季從馬來西亞展開，在吉隆坡開打的馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000等級，總獎金145萬美元，首日賽程三個場地同時開打。白馭珀和混雙陳許配分別被安排在第二球場和第三球場的首戰，下午時段「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易在第三球場上演「寶島內戰」。

去年離開合庫的白馭珀，首輪強碰日本前球后奧原希望，兩局都是一路落後，最終以12：21、14：21敗陣。

同時間出賽的陳政寬／許尹鏸，目前混雙世界排名28，首戰碰世界排名24的丹麥組合維斯特加德（Mads Vestergaard）／布施（Christine Busch），寶島組合首局15：15平手下連下3分，以21：19先下一城。

第二局寶島組合一度以18：17領先，但遭對手連拿3分反超，以19：21讓出。

決勝局丹麥組合打出連下5分的開局攻勢，不過寶島組合克服最多6分落後劣勢，先是10：14時連趕3分縮小差距，16：17之際更打出連下5分的逆轉攻勢，最終在許尹鏸切球得分下以21：17迎接1小時3分鐘大戰勝利，陳政寬還開心丟拍慶祝。

混雙 奧原希望 周天成

