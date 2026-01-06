聽新聞
0:00 / 0:00
網球／退出澳網熱身賽 約克維奇休息兩個月直接打大滿貫
38歲塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）宣布，退出澳網前的阿得雷德公開賽，原因是身體還沒準備好，意味不會打任何熱身賽就直接投入澳網，挑戰破紀錄的第25座大滿貫金盃。
小約在社群宣布退出阿德雷德賽事的消息，他表示身體還沒準備好迎接12日開戰的賽事，「個人來說我非常失望，我兩年前曾在這奪冠，擁有很美好的回憶，我很興奮能回歸，感覺就像在家比賽一樣。」
「我現在專注在備戰澳網，期待盡快抵達墨爾本，看到澳洲的粉絲。」小約寫道。
目前世界排名第4的約克維奇，去年11月初後就沒有出賽紀錄，包括ATP年終賽也因肩膀傷勢退出；去年他四場大滿貫都打進4強，但離第25冠都差了一步。
澳網正是小約成績最好的賽事，握有破紀錄的10冠，最近一次登頂是2023年。
小約目前排名只落後西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、義大利好手辛納（Jannik Sinner）和德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），辛納也是澳網前兩年冠軍，今年將在18日開打的年度第一場大滿貫挑戰3連霸。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言